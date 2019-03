Dyson V11, l’aspirapolvere senza fili si rinnova e aspira di più

Dyson V11 è il nuovo aspirapolvere senza fili dell'azienda inglese. Più potente, più efficiente e più smart.

Dyson ha presentato il nuovo V11, erede del V10 che ha rappresentato un punto di svolta per l’azienda inglese. Il motore digitale v10 è infatti così efficace da permettere all’azienda di interrompere lo sviluppo dei normali aspirapolvere a traino, per potersi così dedicare a migliorare ulteriormente la tecnologia dei suoi aspirapolvere senza filo.

Le novità sono parecchie, a partire dal nuovo motore digitale V11, in grado di raggiungere ben 125.000 giri al minuto, con consumi energetici inferiori rispetto al sostituto ma con una potenza del 20% maggiore e maggiore silenziosità. Anche la batteria è migliorata, non solo nella durata ma anche nella potenza offerta.

La vera innovazione è rappresentata dalla nuova spazzola con tecnologia High Torque, dotata di sensori in grado di rilevare la superficie in cui viene usata e di analizzare dunque la resistenza 360 volte al secondo. Informazioni che vengono poi trasmesse ai motori che possono così adattarsi a varie situazioni di pulizia, che si tratti di moquette o parquet, offrendo sempre la migliore combinazione tra aspirazione e velocità di rotazione delle spazzole.

Il design è molto simile a quello del V10, anche se con alcune linee più morbide. Il corpo vede però l’introduzione di un display LCD, in grado di comunicare diverse informazioni. Un pulsante permette di selezionare tre modalità: auto, boost ed eco. La prima consente di non doversi preoccupare di selezionare la potenza, in quanto il V11 farà tutto in maniera automatica. La modalità boost serve per avere maggiore potenza (diminuendo però la durata della batteria), mentre quella eco permette di prolungare l’autonomia riducendo la potenza richiesta.

Ma non finisce qui, in quanto il display consente di avere una panoramica completa anche sulla manutenzione, comunicando all’utente quando è arrivato il momento di cambiare i filtri o se qualcosa è rimasto incastrato nel condotto di aspirazione.

Dyson ha annunciato che si tratta del miglior aspirapolvere senza fili di sempre. Dovrebbe arrivare presto anche nel nostro paese, anche se al momento non è chiaro quali saranno le versioni disponibili. Nel mercato statunitense ci sono il Dyson V11 Torque Drive, con 8 accessori inclusi, e l’edizione Animal, specifica per chi possiede animali in casa.

I prezzi saranno molto probabilmente in linea con quelli degli attuali V10. Sempre sul mercato statunitense, il modello Torque Drive viene proposto con un prezzo di 699,99 dollari, mentre ne servono 599,99 per il V11 Animal.