Siete alla ricerca di un aspirapolvere senza fili e desiderate un modello veramente top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da Unieuro sullo spettacolare Dyson V15 Decect Plus, disponibile a soli 699,00€!

Potrete, infatti, assicurarvi quello che è senza dubbio il miglior aspirapolvere sul mercato con un risparmio di ben 200,00€ rispetto al prezzo consigliato di 899,00€. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento in 3 rate da 233,00€ senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Dyson V15 Detect Plus è perfetto per tutti coloro che hanno poco tempo da dedicare alle faccende domestiche o che hanno animali, dato che vi basterà una sola passata per una pulizia impeccabile. L’aspirapolvere deve la sua potenza all’innovativo motore Dyson Hyperdymium, che sfrutta l’intelligenza artificiale per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando rileva una maggiore quantità di polvere, così da catturare ogni singola particella.

Inoltre, la tecnologia Dyson DLS adatterà anche la spazzola in modo intelligente ai diversi tipi di pavimento, consentendovi di catturare polvere, capelli, sporco e peli di animale da qualsiasi superficie anche da tappeti e moquette. La tecnologia anti groviglio del pettine a 56 denti rimuoverà, invece, automaticamente peli e capelli dalla spazzola, cosicché non dobbiate mai preoccuparvi di farlo manualmente.

Infine, grazie alla stazione di ricarica a muro il Dyson V15 Detect Plus sarà sempre pronto per l’utilizzo, dato che vi basterà collocarlo nell’apposita base per iniziare la ricarica. Lo svuotamento igienico del contenitore, invece, vi permetterà di rilasciare lo sporco in una sola azione senza entrare a contatto con i rifiuti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

