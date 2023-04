Gli aspirapolvere senza fili sono tra gli elettrodomestici più comodi da avere in casa, dato che consentono di pulire qualsiasi superficie in modo veloce ed efficace. Se ne state cercando uno e desiderate un prodotto dalla qualità altissima ma al contempo volete risparmiare non possiamo che consigliarvi il fantastico Dyson V8 Extra, disponibile su eBay a soli 289,00€ invece di 349,00€!

Potrete dunque risparmiare ben 60,00€ sull’acquisto di uno dei migliori aspirapolvere senza fili sul mercato, ottenendo anche 2 anni di garanzia direttamente da Dyson. Si tratta di un’offerta veramente ottima e per questo le scorte stanno esaurendo velocemente, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non rischiare di perdere l’occasione.

Il Dyson V8 Extra è potente, versatile e silenzioso, rappresentando dunque il prodotto perfetto per risparmiare tempo e fatica durante le pulizie di primavera. L’aspirapolvere è dotato della nuova spazzola Motorbar, capace di rimuovere qualsiasi residuo di sporco da pavimenti e tappeti e di districare automaticamente peli e capelli dal rullo, mandandoli direttamente nel contenitore.

Le due modalità di potenza vi permetteranno di aspirare alla perfezione tutte le superfici della casa, mentre vi basterà staccare il tubo per trasformare il Dyson V8 Extra in un aspirapolvere portatile ideale per raggiungere anche gli angoli più stretti. Inoltre, grazie all’autonomia fino a 40 minuti riuscirete tranquillamente a pulire tutte le stanze con una sola passata e senza dovervi fermare per ricaricare la batteria.

La base di ricarica a muro vi consentirà poi di riporre in modo ordinato il Dyson V8 Extra, ritrovandolo pronto all’uso appena ne avrete bisogno. Infine, anche svuotare l’aspirapolvere sarà semplicissimo: il meccanismo di espulsione espellerà sporco e polvere in un’unica azione, garantendo così la massima igiene.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

