Le autorità statunitensi hanno fatto la storia concedendo mercoledì l’approvazione per la vendita di pollo prodotto da cellule animali. Questa pietra miliare consente a due aziende californiane, Upside Foods e Good Meat, di introdurre inizialmente la carne “cresciuta in laboratorio” nei ristoranti americani, con l’intenzione di riproporla poi sugli scaffali dei supermercati.

Il Dipartimento dell’Agricoltura ha dato il via libera a queste aziende, che erano in corsa per diventare le prime negli Stati Uniti a offrire carne che non prevede la macellazione di animali. Questa carne innovativa, spesso definita “coltivata con le cellule” o più semplicemente “carne coltivata“, viene coltivata in laboratorio prima di arrivare nei piatti.

Josh Tetrick, cofondatore e amministratore delegato di Eat Just, la società madre di Good Meat, ha espresso i vantaggi di questo approccio alternativo, affermando: “Invece di utilizzare grandi quantità di terra e acqua per nutrire gli animali macellati, possiamo adottare un metodo diverso e più sostenibile”.

Le aziende hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni federali per la vendita di carne e pollame negli Stati Uniti. Queste azioni fanno seguito alla precedente dichiarazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, secondo cui i prodotti di entrambe le aziende sono sicuri per il consumo. Anche Joinn Biologics, un’azienda produttrice che collabora con Good Meat, ha ricevuto l’autorizzazione a produrre questi prodotti a base di carne coltivata.

La carne coltivata viene coltivata in vasche di acciaio inossidabile utilizzando cellule provenienti da un animale vivente, da un uovo fecondato o da una banca specializzata di cellule immagazzinate. Upside Foods produce grandi fogli di carne, che vengono successivamente modellati in forme come cotolette di pollo e salsicce. Nel frattempo, Good Meat, che ha già introdotto la carne coltivata nel mercato di Singapore, primo paese a consentirne la vendita, offre una varietà di prodotti a base di pollo, tra cui cotolette, nuggets, carne sminuzzata e satay.

In ogni caso, ci vorrà parecchio tempo prima di vedere questa carne nei banconi del supermercato, dati i costi proibitivi per la produzione: per il momento questa carne sarà servita in ristoranti esclusivi a Washington e San Francisco.