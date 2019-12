eBay: in regalo un coupon sconto fino a 100€ acquistando da app

Vi segnaliamo che eBay ha avviato un’ottima promozione in vista degli acquisti di Natale. Grazie all’app per smartphone, infatti, è possibile ottenere fino a 100€ di sconto, a patto però di effettuare acquisti tramite l’applicazione ed inserendo l’apposito codice promozionale PNATALE19. La promozione è valida per gli acquisti a partire da oggi e fino al prossimo 15 dicembre.

La procedura è davvero semplice: vi basterà scaricare l’app (Android | iOs), effettuare i vostri acquisti, inserire il codice e pagare. Grazie al codice sconto PNATALE19 potrete quindi ottenere uno sconto del 5% fino ad un massimo di 100€ sul prezzo finale. I prodotti aderenti alla promozione sono davvero numerosi, e la promozione è ottima per quanti sono alla ricerca di offerte e promozioni per risparmiare sui prossimi regali di Natale. Di seguito le informazioni sulla promozione, mentre per l’informativa completa potete consultare questo comodo link.

N.B. Il codice PNATALE19 è valido solo sui prodotti aderenti all’offerta. Il suo inserimento dovrebbe essere automatico al momento del pagamento ma assicurati che sia stato effettivamente inserito prima del pagamento. Quest’ultimo, ai fini della promozione, è valido solo se effettuato tramite Paypal o carte di credito e di debito.

Informazioni sul buono sconto

Restrizioni: Coupon valido solo su App eBay

Codice: PNATALE19

Sconto: 5%

Sconto max: 100€

Inizio: 3 dicembre ore 9.00

Fine: 15 dicembre ore 23.59

Principali categorie in sconto

Prima di lasciarvi allo shopping, vi ricordiamo che anche se il Black Friday è ormai passato, noi di Tom’s saremo in prima linea anche per aiutarvi nella scelta degli ormai vicinissimi regali di Natale di quest’anno! Per rimanere aggiornati sui nostri consigli per gli acquisti, dunque, non dovrete far altro che seguire la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell'anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono Shopping!

