Questa mattina vi abbiamo parlato dell'eBay Tech Week, la nuova promozione lanciata dallo store che, fino al 22 ottobre, vi permetterà di acquistare centinaia di prodotti tecnologici a prezzi davvero stracciati. Ebbene, ci siamo occupati di scorrere tutto il catalogo per voi, così da proporvi 7 offerte che davvero non potete lasciarvi scappare.

Dagli smartphone ai videogiochi, passando per smart TV, notebook ed elettrodomestici, l'eBay Tech Week offre articoli di ogni categoria, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte dei prodotti più convenienti stanno esaurendo in fretta, e molti sono già terminate!

eBay Tech Week: 7 offerte che non puoi lasciarti scappare

iPhone 15 128GB | 889,90€ (-9%)

Non potevamo non iniziare questa lista con l'iPhone 15, in offerta nella versione da 128GB a soli 889,90€ invece del prezzo di listino di 979,90€. Considerando che parliamo dell'ultimo modello della linea Apple, uscito sul mercato da poche settimane e attualmente ancora difficile da reperire sul mercato a causa dell'alta domanda, si tratta di un'occasione davvero imperdibile per acquistarlo a un prezzo così basso, e che improbabilmente capiterà di nuovo, per lo meno fino al Black Friday di novembre. Parliamo di uno dei migliori smartphone top di gamma sul mercato, perfetto per tutti coloro che avevano già un iPhone e vogliono fare il cambio con il più recente, o semplicemente per coloro che desiderano un dispositivo incredibilmente performante su tutti i campi, dalla fotocamera all'autonomia.

Samsung Galaxy S23 256GB | 958,90€ (-35%)

Tra le offerte c'è anche la controparte dell'iPhone 15 di casa Samsung, ovvero il Galaxy S23 che, sebbene sia uscito da un po' più di tempo, rimane il miglior smartphone Samsung sul mercato. In particolare, si tratta dell'alternativa ideale per gli appassionati della fotografia, dato che lo spettacolare comparto fotografico con ben 4 obiettivi, grazie al quale potrete scattare incredibili foto da 200MPX e registrare video ad altissima risoluzione, come dei veri professionisti. Inoltre, il dispositivo vanta un potente processore Octa Core, il più avanzato mai visto nella serie Samsung Galaxy, che vi permetterà di utilizzarlo anche intensamente senza alcun rallentamento.

Apple MacBook Air 13" M1 | 858,90€ (-5%)

Torniamo in casa Apple con il MacBoook Air da 13" con chip M1, perfetto per chi è alla ricerca di un notebook per lo studio e il lavoro. Si tratta, infatti, di un investimento affidabile e duraturo, dato che ha ben pochi concorrenti sul mercato in fatto di design, prestazioni e facilità d'uso. Grazie al potente Chip M1 di Apple ogni vostra attività verrà eseguita con una straordinaria fluidità e velocità, senza alcun intoppo, neppure durante le sessioni di multitasking. L'autonomia della batteria è altrettanto impressionante, raggiungendo fino a 18 ore di utilizzo continuo, permettendovi di lavorare e divertirvi senza dover pensare alla ricarica. Infine, il display Retina da 13,3" vi sorprenderà con immagini nitide e colori vivaci, restituendo ogni dettaglio in maniera eccezionale.

Aspirapolvere senza filo Dyson V11 | 449,00€ (-25%)

Se state cercando un aspirapolvere senza filo non possiamo che consigliarvi il Dyson V11, uno dei modelli migliori sul mercato e scontato di ben 150,00€. Parliamo di un elettrodomestico che vi permetterà di risparmiare tempo e fatica, pulendo qualsiasi superficie, compresi tappeti e addirittura tende, in una sola passata grazie al motore in grado di far girare la spazzola fino a 60 volte al secondo. Inoltre, l'ottimo sistema di filtrazione avanzato è composto da ben 6 strati ed è capace di trattenere il 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron, igienizzando la vostra casa e tornando utile soprattutto se avete animali domestici.

Nintendo Switch OLED | 298,90€ (-15%)

Passiamo al mondo dei videogiochi con la Nintendo Switch OLED, la versione più recente della console che, tra le varie migliorie, vanta anche un nuovo e brillante schermo OLED da 7 pollici: un upgrade significativo rispetto al modello precedente visti i colori vivaci del display, il contrasto migliorato e una resa visiva complessiva straordinaria. Inoltre, pur non proponendosi con prestazioni migliori rispetto alle due restanti versioni dell'hardware, può comunque vantare una batteria potenziata, giustificata dalla presenza del nuovo display, e che è in grado di garantire qualche ora di gioco in più rispetto al modello precedente.

Assassin's Creed Mirage PS5 | 46,99€ (-6%)

Se avete una PlayStation 5 non potete assolutamente perdervi Assassin's Creed Mirage, il quale mira a ricondurre la serie alle sue origini, prendendo ispirazione dal primo gioco del 2007 e puntando, dunque, su azione, stealth, parkour e assassinii (trovate qui la nostra recensione). L'ambientazione nella Baghdad del IX secolo promette un'esperienza unica, mentre il protagonista, Basim Ibn Ishaq, parte come ladruncolo per diventare un assassino di alto livello. Questo gioco è un vero e proprio ritorno alle radici, perfetto per i fan di lunga data di Assassin's Creed, e specialmente per coloro che hanno nostalgia dei primi titoli e potrebbero non aver apprezzato appieno gli ultimi della serie.

Smart TV Hisense UHD 4K 55" | 319,99€ (-21%)

Chiudiamo la lista con una smart TV perfetta per chi cerca un modello dotato di caratteristiche ottime ma dispone di un budget ridotto, dato che con poco più di 300 euro vi porterete a casa la Hisense 55A6CG da 55". Si tratta di un'alternativa ideale per chi non desidera necessariamente di uno dei migliori televisori sul mercato, ma vuole semplicemente un pannello capace di trasmettere immagini con una qualità eccellente, così da poter guardare film e serie tv o, perché no, giocare, godendo della risoluzione 4K e del sistema audio Dolby Atmos.

