Ecco 10 cose da evitare quando si fa trading di criptovalute

Il trading di criptovalute è molto imprevedibile, vista la volatilità che ormai conosciamo delle criptovalute stesse. È facile così che, a meno di non essere molto cauti, si possano perdere facilmente anche somme ingenti. Ci sono dunque alcune cose che un trader di criptovaluta deve tenere a mente, pena perdere il proprio investimento.

La prima cosa da evitare è la tentazione di fare trading con più di quanto ci si possa permettere di perdere: lo spazio crittografico infatti sarà anche molto volatile, ma perdere tutto può essere una dura realtà.

Un trader deve sempre avere un punto di perdita oltre il quale abbandonare la nave. La maggior parte dei trader attribuisce emozioni alle proprie operazioni. Quando ciò accade, non sono in grado di abbandonare il commercio anche quando stanno incorrendo in gravi perdite. Tra le abilità più importanti per un trader c’è sapere quando accettare una perdita e passare a un altro trade. I trader perdono il loro investimento a causa di questa incapacità. Si deve avere uno stop loss e rimanere abbastanza disciplinati da sostenerlo anche nelle situazioni sfavorevoli.

Alcuni trader dipendono dalla fortuna quando fanno trading. Nonostante non sappiano come funziona il mercato delle criptovalute, sperano ancora di fare tanti soldi quanto quelli che li circondano. L’abilità è necessaria per fare un commercio redditizio, mentre la fortuna non c’entra niente. Imparare come funziona il sistema dovrebbe essere il primo passo per chiunque faccia trading di criptovalute.

Alcuni trader acquistano monete a buon mercato come scorciatoia per diventare cripto milionari. La loro speranza è che il valore della moneta aumenti, ma bisogna fare attenzione perchè tra gli altcoin sul mercato oggi sono presenti diverse monete inaffidabili ed è possibile distruggere il proprio portafoglio di criptovalute investendo in monete economiche.

Mettere tutto il proprio capitale di trading in un unico trade è un’altra scelta che può distruggere il proprio investimento. Gli esperti consigliano ai trader di diversificare i loro portafogli di investimento. Ciò significa che dovrebbero dividere il loro portafoglio investendo in diverse operazioni. Se uno crolla, gli altri potrebbero bilanciare la perdita. C’è più profitto da guadagnare quando diversifichi il tuo portafoglio. Questo perché ci sono più possibilità di guadagnare che di perdere.

La capitalizzazione di mercato e l’offerta sono considerazioni critiche quando si fa trading di criptovalute. Un trader deve sempre controllare l’offerta circolante di una moneta che sta negoziando. È rischioso scambiare una moneta la cui offerta circolante è bassa quanto la sua offerta totale. In una situazione del genere, gli investitori scaricano la moneta vendendo le loro partecipazioni. Bisognerebbe anche controllare il prezzo di una moneta in riferimento alla sua capitalizzazione di mercato e all’offerta totale. Quando una moneta ha un’offerta enorme e un’alta capitalizzazione di mercato, c’è una probabilità molto bassa di incremento di valore.

Molti trader credono nella teoria che quando un personaggio pubblico parla di una moneta, il suo valore aumenta, questo invece è il miglior modo di perdere i propri soldi. L’unica cosa su cui è possibile capitalizzare sono gli studi di mercato su una moneta.

Come trader, la responsabilità verso se stessi è importante. I buoni trader pianificano le loro operazioni tenendo un registro dettagliato, che li aiuta a imparare dalle loro mosse passate, impedendo inoltre di ripetere gli errori di trading passati.

L’utilizzo della piattaforma di scambio sbagliata è un’altra cosa da evitare. La piattaforma sbagliata può distruggere l’esperienza di trading per sempre. Pertanto, è importante controllare lo scambio scelto per sicurezza e reputazione.