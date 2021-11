Ecco alcune idee per investire nel Metaverso

Il metaverso, idea ripresa da un libro di Neal Stephenson, “Snow Crash”, è un concetto di cui si sente parlare sempre più spesso, come strumento che dovrebbe inaugurare la nuova era. Un universo in cui la realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà estesa convergono con il mondo fisico. La buona notizia per gli investitori è che è già possibile investire nel metaverso attraverso una varietà di strumenti di investimento, tra cui azioni, ETF, token digitali e NFT. Diamo un’occhiata a ciò che è disponibile.

Azioni Facebook

Recentemente, Facebook ha investito 50 milioni di dollari per costruire il metaverso con particolare attenzione a VR e AR. La visione è quella di sviluppare hardware per visori Oculus VR e anche occhiali AR e tecnologie indossabili. L’idea è quella di raggiungere il maggior numero possibile di utenti. Senza dubbio, questo concetto li mette in prima linea nell’evoluzione tecnologica e probabilmente rende Facebook uno dei migliori metaversi in cui investire.

Azioni Nvidia

I chip Nvidia hanno grandi probabilità di alimentare il metaverso con una grande quantità di potenza di elaborazione. Nel tentativo di far crescere il Metaverso, Nvidia ha guidato la piattaforma digitale Omniverse per la collaborazione virtuale e la simulazione. Nvidia ha un punteggio di crescita favorevole.

Photo credit - depositphotos.com

Microsoft Stock Software

Recentemente, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha annunciato che la società stava lavorando per costruire un “metaverso aziendale”. Basato sulla piattaforma IoT, sul cloud computing, sui gemelli digitali e sulla realtà mista per sviluppare il futuro del software professionale e della leadership di mercato dell’azienda. Microsoft ha introdotto uno sviluppo all’avanguardia come tecnologie di sensori, dispositivi di edge computing e alcuni strumenti chiave di cloud computing come Azure IoT, Gemelli digitali di Azure e Mappe di Azure.

Roblox Stock

Roblox è una piattaforma di intrattenimento online unica nel suo genere che consente alle persone di sviluppare giochi. La piattaforma ha 202 milioni di utenti attivi mensilmente, un aumento sostanziale rispetto ai 146 milioni dello scorso anno. Roblox percepisce la sua piattaforma come uno spazio sia per il divertimento che per i giochi con esperienze coinvolgenti, come i concerti. Roblox ha osservato ricavi in crescita sulla sua piattaforma e sul suo modello di business. A partire da ottobre 2021, la loro capitalizzazione di mercato si attesta a 43,02 miliardi di dollari. Considerando queste cifre e le fiorenti statistiche degli utenti, il titolo RBX dovrebbe essere un investimento prioritario.

Roundhill Ball Metaverse ETF

L’ETF Roundhill Ball Metaverse offre un’esposizione alla crescita del Metaverso replicando la performance del Ball Metaverse Index (“META Index”), che è composto da un paniere di titoli che stanno attivamente sviluppando prodotti e servizi orientati verso il metaverso.

LAND in Decentraland

Decentraland ha creato molto scalpore quando gli investitori hanno iniziato a realizzare profitti di oltre il 500% dal trading in terreni digitali nel 2018. Recentemente, un token NFT di un insieme di terreni a Decentraland è stato scambiato per un valore da capogiro di 913.808 dollari di MANA, il token nativo del mondo virtuale.

Creato da un gruppo di sviluppatori in Argentina nel 2016, Decentraland è uno dei primi giochi di ruolo multiplayer virtuali sulla blockchain di Ethereum, in cui comprare e vendere terreni a Decentraland, un mondo virtuale. La proprietà delle proprietà virtuali di Decentraland è facilmente trasferibile e previene le frodi. Ogni token NFT non può essere falsificato o duplicato.

Il token Sandbox

Sandbox è un mondo virtuale in cui i giocatori costruiscono, possiedono e traggono profitto dalle loro esperienze di gioco. L’azione si verifica sulla blockchain di Ethereum applicando il token di utilità della piattaforma.