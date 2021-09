Ecco Audius, il servizio di streaming musicale decentralizzato basato su blockchain

I servizi di streaming musicale hanno oltre 400 milioni di abbonati in tutto il mondo, con un giro d’affari di oltre 13 miliardi di dollari di entrate. Nonostante questo però molti critici sostengono che gli artisti non sono compensati in maniera corretta, ed è qui che entra in gioco Audius, un protocollo di condivisione e streaming musicale basato su blockchain, che mira a dare agli artisti più potere su come la loro musica viene monetizzata e consentire loro di connettersi direttamente con i fan.

Audius infatti è di proprietà e gestita da una comunità open source di artisti, fan e sviluppatori. Ha superato più di 5,3 milioni di utenti unici a luglio 2021 ed è alimentato da AUDIO, il token di governance del protocollo, con una capitalizzazione di mercato di 1,2 miliardi di dollari ad agosto 2021. Fondata nel 2018, Audius è un servizio di streaming musicale decentralizzato con una componente di social media, pensato per consentire agli artisti di caricare i loro brani sull’app e collega i fan direttamente con artisti e nuova musica esclusiva.

A livello tecnico, è una blockchain che consente agli artisti di produrre dischi immutabili e con timestamp per le loro opere creative, protetti da una rete decentralizzata di operatori di nodi. Originariamente costruito su POA Network, una sidechain di Ethereum, in seguito ha spostato parti del suo servizio sulla blockchain Solana. Gli sviluppatori possono creare le proprie app su Audius, dando loro accesso a un catalogo audio unico.

A differenza della maggior parte degli altri progetti blockchain, Audius non sembra soffrire del problema di essere così ostico da escludere quanti siano a digiuno di blockchain e quant’altro. “Gli utenti non useranno i nostri prodotti se sono molto più difficili da usare di Google, Facebook, SoundCloud, Steam o qualsiasi altra cosa”, ha detto il co-fondatore Roneil Rumburg a Decrypt nel 2019.

La piattaforma premia automaticamente determinati obiettivi con token AUDIO: le prime 5 tracce di tendenza settimanali, le prime 5 tracce di tendenza, le prime 5 playlist di tendenza, le prime 10 app API o i caricamenti di coloro che hanno account Twitter o Instagram verificati. Occasionalmente, il protocollo trasmette anche generose quantità di token AUDIO basati su una formula che tiene conto non solo del numero di ascolti ma anche del livello di coinvolgimento sociale che l’artista ha mostrato. Nell’ottobre 2020, il servizio ha distribuito un totale di 50 milioni di token AUDIO tra 10.000 artisti e utenti sulla piattaforma.

Poiché i contenuti Audius sono distribuiti su nodi decentralizzati, la protezione del copyright non può essere applicata al momento, ma il protocollo sta attualmente sviluppando un sistema di arbitrato composto da membri della comunità che decideranno se rimuovere determinati contenuti. La mancanza di controllo centralizzato di Audius implica anche fornire un luogo sicuro per gli artisti di regimi oppressivi, che usano la musica come mezzo di dissenso e protesta.

Ma cosa si può ascoltare su Audius? Principalmente si tratta di una piattaforma indie, ma anche gli artisti delle major sono i benvenuti. Attualmente ci sono poco più di 100.000 artisti su Audius, tra cui nomi relativamente noti come Skrillex, Weezer, deadmau5, Russ, Mike Shinoda, Diplo, Madeintyo, Odesza, Disclosure, Alina Baraz e Wuki. Generalmente, gli artisti iniziano con una o due tracce e successivamente si espandono man mano che ottengono feedback positivi dai fan sulla piattaforma.

Nell’agosto 2021, Audius è stato scelto come uno dei partner di TikTok per la sua funzionalità Sound Kit, che consente il trasferimento di brani sulla sua piattaforma. Il 75% degli utenti di TikTok negli Stati Uniti afferma di utilizzare l’app come mezzo per scoprire nuova musica, il che probabilmente vale anche per la sua base di utenti globale complessiva di 730 milioni. La recente partnership con TikTok potrebbe rendere il protocollo ancora più attraente per gli artisti affermati che desiderano un’esposizione mediatica maggiore.