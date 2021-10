Ecco come blockchain può essere impiegato per proteggere la privacy sul Web

Panther, il protocollo di privacy end-to-end che collega le blockchain per ripristinare la privacy nel Web 3.0 e nella finanza decentralizzata (DeFi), ha annunciato una collaborazione con Near Protocol, una blockchain scalabile progettata per colmare il divario con l’adozione mainstream di applicazioni decentralizzate (dApps), al fine di espandere la propria tecnologia di tutela della privacy, implementandola nella rete Near.

In un comunicato stampa, il team di Panther ha dichiarato che questa partnership consente loro di esplorare lo sviluppo di infrastrutture per la privacy open source, tra cui librerie Rust, API e strumenti necessari per una distribuzione nativa di Panther sull’ecosistema NEAR.

Photo credit - depositphotos.com

Inoltre, attraverso la partnership, NEAR consentirà anche a Panther di implementare le proprie soluzioni per la privacy su Aurora, la macchina virtuale ethereum sulla blockchain del protocollo NEAR. Oliver Gale, co-fondatore e CEO di Panther, ha osservato che quanto sopra è il motivo per cui sono lieti di collaborare con la fondazione NEAR per stabilire pool schermati e altri componenti dell’infrastruttura di conservazione della privacy di Panther sulla blockchain NEAR.

Si noti che i componenti più importanti di Panther sono Interchain DEX, zAssets e divulgazioni selettive. Interchain DEX è un pool schermato multi-asset che premia i minatori della privacy per aver contribuito al set di anonimato. Gli zAsset invece sono risorse digitali ottimizzate per la privacy delle loro controparti non private. Ultimo e non meno importante, le divulgazioni selettive consentono agli utenti di divulgare ciò che vogliono, con controparti selezionate.