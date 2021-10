Ecco come gli NFT potrebbero promuovere i diritti umani

Artisti, atleti e musicisti di fama mondiale hanno incassato la mania, dando legittimità a questo nuovo uso della tecnologia che consente la proprietà di una vasta gamma di risorse digitali. Ma il vero test di questa innovazione non sarà come aiuterà i ricchi a perpetuare le loro posizioni di potere, ma piuttosto come le NFT possono promuovere i diritti umani e altri beni pubblici.

Cominciamo con il diritto umano internazionale più frainteso: il diritto all’autodeterminazione. Era il principio alla base dei Quattordici punti del presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson alla fine della prima guerra mondiale, presentato nella Carta delle Nazioni Unite del 1945 e incorporato nella Carta internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

E mentre l’autodeterminazione fornisce a tutti i “popoli” il diritto di “determinare liberamente il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”, il suo esercizio è stato riservato ai movimenti di liberazione nazionale per diventare stati pienamente indipendenti dopo lunghe battaglie di decolonizzazione. Nessun altro aveva bisogno di candidarsi. Ma ora, con gettoni non finanziabili, il diritto all’autodeterminazione può essere realizzato più pienamente, al di fuori del contesto della statualità.

I diritti di voto, compreso l’accesso e la fiducia nel processo elettorale, potrebbero essere facilitati da gettoni non abili, rendendoli più accessibili e rafforzando il processo democratico. Non è inverosimile immaginare un mondo politico in cui i diritti civili siano sostituiti da diritti di appartenenza incorporati nei contratti intelligenti. Un titolare di NFT potrebbe votare sulle proposte nella più grande comunità di altri titolari di NFT e vedere i cambiamenti attuati in tempo reale tramite contratti intelligenti. Il voto sulla blockchain potrebbe risolvere una litania di attuali problemi del mondo reale, in particolare frodi o accesso ai seggi elettorali.

Ci sono innumerevoli modi in cui le NFT possono facilitare il perseguimento di agende economiche, politiche e sociali. In un tale sistema, gli Stati non sarebbero più l’unico giudice delle controversie, l’arbitro dei diritti di proprietà o l’esecutore dei contratti. I contratti intelligenti sulla blockchain possono fare tutto questo. Potremmo sviluppare un nuovo sistema in cui individui o gruppi politici (i cui membri sono rappresentati da NFT) votino sui meccanismi per distribuire beni e servizi in modo più efficace invece di essere intrapresi da burocrazie assediate, inefficienti o tradizionali.