Pulire la propria casa in modo accurato è essenziale per tutti e Tineco, essendo consapevole di questa peculiarità, ha sempre dedicato particolare attenzione nello sviluppo di prodotti in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. FLOOR ONE S5 rappresenta l’unione di molte di queste necessità, diventando il prodotto perfetto per garantire pavimenti sempre igienizzati e lucenti. Grazie alle sue caratteristiche distintive, questo modello è in grado di soddisfare le richieste degli utenti alla ricerca di un lavapavimenti efficace e performante.

Le 3 caratteristiche che distinguono FLOOR ONE S5

1. Sistema di pulizia ad acqua corrente

Come sappiamo, il tradizionale sistema di pulizia dei pavimenti, che prevede l’utilizzo di mocio e detergenti, non garantisce una pulizia profonda e igienizzata. Infatti, la sporcizia rimane intrappolata nelle setole del mocio e si deposita nuovamente sul pavimento durante la pulizia successiva. Per ovviare a questo problema, Tineco ha sviluppato per il suo FLOOR ONE S5 un sistema innovativo di pulizia ad acqua corrente, composto da quattro fasi sequenziali che assicurano una pulizia totale delle superfici.

Il funzionamento è semplice ma efficace: l’acqua viene rilasciata sul rullo della spazzola in movimento che, ad alta velocità, rimuove la sporcizia, mentre l’acqua sporca viene aspirata in un serbatoio separato. Questo sistema di pulizia è affidabile e garantisce pavimenti sempre igienizzati e puliti.

2. Autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione

Tineco è rinomata per la produzione di lavapavimenti altamente efficienti, in grado di garantire una pulizia impeccabile e un processo di autopulizia efficace per le spazzole. Tuttavia, non tutti i metodi di pulizia sono uguali e alcuni possono addirittura favorire la proliferazione dei batteri. Secondo uno studio condotto da Zwietering e altri nel 1994, aumentare la temperatura può facilitare la crescita dei batteri. Pertanto, l’utilizzo di getti di aria calda inferiori a 100° potrebbe causare la dispersione di microrganismi nell’ambiente.

Al contrario, durante il processo di autopulizia del FLOOR ONE S5, le spazzole vengono asciugate e centrifugate per garantire una pulizia profonda e completa, eliminando anche residui di sporco e cattivi odori. Tineco si impegna a fornire un sistema di pulizia igienico e sicuro per tutte le famiglie.

3. Pulizia più intelligente con Tineco iLoop Smart Sensor

Una lavapavimenti di qualità deve essere in grado di adattarsi automaticamente alle diverse situazioni di pulizia regolando il flusso d’acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo. Grazie al sensore iLoop integrato, Tineco è in grado di offrire utili promemoria per la manutenzione, rapporti sulla pulizia e altre risorse utili lungo il percorso.

Inoltre, iLoop effettua regolazioni automatiche del livello di pulizia in tempo reale, senza che gli utenti debbano portarsi dietro serbatoi d’acqua pesanti. La lavapavimenti Tineco calcola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base alle esigenze di pulizia, monitorando costantemente il processo per garantire la massima efficienza energetica. Ciò si traduce in un aumento della potenza per lo sporco più difficile e una riduzione della potenza nelle aree più pulite, massimizzando così la durata della batteria e risparmiando acqua ed energia.

Altre caratteristiche interessanti di FLOOR ONE S5

Oltre ai tre punti fondamentali esposti sopra, FLOOR ONE S5 ha numerose altre caratteristiche che lo rendono uno dei prodotti migliori e più innovativi del settore delle lavapavimenti.

Per una ancor maggiore facilità di utilizzo non dimentichiamo infatti il display animato LED, che permette un facile monitoraggio di tutte le funzioni.

Inoltre, grazie ai serbatoi più grandi e all’ottimizzazione dei consumi sarete in grado di pulire per ben 35 minuti in modalità senza filo, consentendovi di pulire aree di sporco più grandi senza interruzione.

Per concludere non dimentichiamo l’esclusivo design della spazzola che consente una pulizia precisa lungo i bordi, i battiscopi e negli angoli più difficili, senza rischio di rovinare nulla.

Se volete saperne di più su FLOOR ONE S5 vi consigliamo di consultare la pagina prodotto ufficiale sul sito di Tineco.