Razer, famoso marchio che crea e distribuisce periferiche gaming, ha avviato un insolita collaborazione con Gilette. Il risultato è un rasoio con i colori e le decorazioni ben note ai gamer. Un oggetto che in inglese ha un nome divertente, che sembra uno scioglilingua: Razer Razor.

Per quanto ne sappiamo, il Razer’s Razor non aumenta gli FPS dei vostri giochi preferiti, e dalle immagini sembrerebbe che sia privo di illuminazione RGB, il che è davvero un dramma.

In effetti, è un normale rasoio Gilette, ma i più grandi fan di Razer non potranno fare a meno di prenderne almeno uno. E, immagino, non lo useranno ma gli troveranno posto su uno scaffale, in mezzo ad altri oggetti da collezione.

Un altro dettaglio divertente è che l’idea sembra uno scherzo, perché in fondo in fondo lo è davvero: il “Razer Razer”, infatti, era nato come gioco del primo aprile (vedi video allegato), ma poi alcuni hanno chiesto di farlo davvero, e l’azienda non ha voluto esimersi.

Se siete amanti dei prodotti “da gamer” sicuramente state già pensando di prendere anche questo nuovo gadget. Non sappiamo purtroppo se sarà disponibile anche in Europa, ma speriamo di sì: visto che il modello Gilette standard è un prodotto relativamente economico, dopotutto, potrebbe essere anche un gadget Razer che costa relativamente poco; e sarebbe una notizia bellissima naturalmente.