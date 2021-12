Ecco le due altcoin su cui punterà il miliardario Tim Draper

In un’intervista recente il miliardario venture capitalist afferma che la blockchain programmabile open source Tezos (XTZ) ha tutte le caratteristiche che lui cerca in un progetto crittografico. “Quello che cerco è sapere chi sono gli imprenditori e chi sono gli ingegneri dietro un determinato token. Adoro alcuni dei token. Adoro Tezos perché ha un grande team di ingegneri che hanno ridefinito come gestire un token. Usano meno energia e hanno una nuova forma di governance e questo è eccitante” ha affermato Tim Draper.

Draper sta anche tenendo d’occhio l’altcoin aragon basato su ethereum. Aragon è un software open source che consente agli utenti di creare e gestire le proprie organizzazioni autonome decentralizzate (DAO). Aragon ha sviluppato un sistema giudiziario decentralizzato, governato dalla comunità, per gestire le controversie soggettive che richiedono il giudizio di giurati umani. Secondo Draper, questo sistema potrebbe “rivoluzionare il modo in cui funzionano le giurie”.

Guardando a bitcoin, il fondatore di Draper Associates afferma che la cripto reale è una grande copertura contro l’inflazione e che il suo protocollo offre fiducia e affidabilità superiori rispetto agli enti governativi. “Per gli investitori, penso che mantenere bitcoin sia probabilmente una buona decisione perché ci sono solo 21 milioni di bitcoin là fuori, e rappresentano la libertà che ci consente di usarli ovunque e la fiducia nel fatto che ci si fida del software, piuttosto che cercare di fidarsi di qualche banca o entità governativa.”