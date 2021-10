Ecco le prime 10 nazioni al mondo per numero di bancomat crittografici

Gli ATM crittografici sono un mezzo tramite cui gli utenti effettuano varie transazioni con risorse digitali. Gli utenti possono acquistare ad esempio criptovalute e altre risorse digitali da bancomat crittografici utilizzando contanti o carte di debito. In alcune parti del mondo, i bancomat sembrano proprio come i bancomat tradizionali. Tuttavia, in altre parti, sono fissati a un muro o messi su un supporto. Attualmente, ci sono oltre 20.000 sportelli bancomat in tutto il mondo. Il Nord America vanta la più alta quota di sportelli automatici. Gli Stati Uniti e il Canada vantano la percentuale più alta, lasciando l’Europa indietro.

I trader che intendono acquistare criptovalute utilizzando il bancomat dovranno scansionare il codice QR dei loro portafogli. Le risorse acquistate verranno quindi trasferite al portafoglio. Inoltre, se l’acquirente non possiede un portafoglio, gli verrà richiesto di generarne uno allo stand.

Dopo aver acquistato la criptovaluta, l’acquirente vedrà la cronologia della transazione sul suo portafoglio. Tuttavia, la transazione richiede molto tempo prima che venga confermata e le risorse siano visibili nel portafoglio. La maggior parte degli sportelli automatici ha una quantità minima e massima di risorse che un utente può acquistare alla volta. Alcuni bancomat utilizzano un sistema di verifica del testo se l’acquirente acquista una quantità enorme di risorse digitali.

L’utilizzo di un bancomat crittografico consente di risparmiare tempo e fornisce un livello di privacy all’utente. Questo è uno dei motivi per cui i trader preferiscono effettuare le loro transazioni su bancomat crittografici. A parte la necessità di fornire determinati documenti quando si tratta di grandi quantità di denaro, l’utilizzo degli sportelli automatici è piuttosto semplice.

Guardando ai meri numeri, tra i Paesi con bancomat crittografici, come detto gli Stati Uniti sono in cima alla lista con 25971 ATM, seguono il Canada con 2014, El Salvador con 205, quindi Spagna (179), Austria (140), Hong Kong (134), Svizzera (133), Polonia (122), Regno Unito (103) e Romania (96). Altre menzioni degne di nota sono l’Italia (70), la Repubblica ceca (69), la Grecia (66) e la Russia (58).