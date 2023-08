Mentre continuano le ottime offerte della “Amazon Gaming Week” che, fino al prossimo 3 settembre offriranno ai gamer tante opportunità d’acquisto con sconti che possono arrivare anche a superare il 30%, lo store continua comunque a proporsi con tante altre tipologie di offerte, molte delle quali di stampo tecnologico, e con prodotti che possono tornare comodi per la vita di tutti i giorni, specie qualora si abbia anche una passione per la domotica.

Tra queste, ad esempio, vi avevamo recentemente segnalato l’ottimo sconto del 42% relativo ad Amazon Echo Dot di 5ª gen (per altro ancora attivo!), ed oggi restiamo praticamente sul tema confermandovi che anche per quanto riguarda la splendida versione di Echo Dot con orologio integrato è attivo un ottimo sconto, che abbassa il prezzo originale di 69,99€ a soli 44,99€!

Parliamo di un abbassamento di prezzo pari al 36%, grazie al quale potrete portarvi a casa questo splendido dispositivo smart che, nel suo piccolo, può facilmente estendere (o, perché no, avviare) la vostra rete domotica, che sia in casa o magari in ufficio.

Di forma identica al modello base, e pertanto col medesimo, gradevole, design sferico, questo Echo Dot di quinta generazione si distingue dall’originale non solo per l’aggiunta dell’orologio, ma anche per una serie di miglioramenti che lo rendono uno dei dispositivi Amazon Echo più interessanti del mercato.

Questo perché parliamo sì di un Echo Dot, con il classico rivestimento in tela, ma qui fornito anche di un display “nascosto” che, con la sua matrice a 5×21 punti di chiarissima lettura, non solo offre le funzioni tipiche della gamma Echo Dot, ma anche la possibilità di consultare rapidamente alcune informazioni basilari, come ad esempio le previsioni meteorologiche o il titolo di una canzone con il relativo artista.

Parliamo di funzioni semplice, e certamente non all’altezza dei prodotti Echo Show, ma che rendono comunque questo Echo Dot molto gradevole da utilizzare, ed anche molto bello da vedere, complice quello che è un design generalmente già molto accativante, conferito proprio dal caratteristico corpo sferico della nuova gamma Echo.

A ciò si aggiungono poi alcune migliorie apportate da Amazon al di sotto della scocca, e che riguardano prettamente gli altoparlanti, qui rinnovati e decisamente più potenti, senza contare anche l’inclusione di un pratico sensore touch sulla parte superiore, che permette di interagire con l’Echo Dot semplicemente sfiorandolo, permettendo così di mettere in pausa la musica o disattivare la sveglia con un semplice tocco.

Insomma, parliamo di un prodottino davvero niente male e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo ottimo dispositivo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

