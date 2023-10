Echo Dot di 5ª gen: tra i più acquistati alla Festa delle offerte Prime, ANCORA IN SCONTO!

La Festa delle offerte Prime è ormai finita, e sono tantissimi prodotti che avete acquistato nel corso di questi 2 ricchissimi giorni di offerte, come del resto vi abbiamo raccontato proprio in mattinata, presentandovi una piccola lista di quelli che sono stati i "best seller" tra i nostri lettori. Tra questi, neanche a dirlo, c'è stato anche il sempre apprezzato Amazon Echo Dot, che anche in questo frangente di offerte Prime, si è classificato tra i prodotti più acquistati, in assoluto, dall'utenza del portale.

La buona notizia è che, tuttavia, non dovrete attendere l'arrivo del Black Friday 2023 per poter avere un'altra occasione per acquistare questo splendido smart speaker, giacché Amazon ha deciso di prolungare il periodo di sconto di Echo Dot, tant'è che anche oggi è possibile ancora a acquistarlo a soli 21,00€, !

Amazon Echo Dot, chi dovrebbe acquistarlo?

Esteticamente molto gradevole, ed animato dalla tecnologia di Alexa, Amazon Echo Dot è l'entry level perfetto per il mondo della domotica e dell'internet of things, grazie al suo ottimo apparato tecnologico, al suo prezzo competitivo, ed alle sue tante funzioni, che gli permettono di proporsi come un HUB per il controllo domotico ideale per qualsiasi abitazione.

In tal senso, è un acquisto consigliato a quanti, magari, hanno una passione per i piccoli prodotti tech, e sono alla ricerca di un prodotto che li introduca nel mondo della domotica, seppur privi di qualsivoglia apparecchio smart. Questo perché, grazie all'intelligenza integrata di Alexa, questo piccolo smart speaker può fare la differenza tanto nel controllo di alcuni aspetti della propria abitazione come illuminazione e pulizie, tanto nella pianificazione e lo sviluppo delle piccole attività quotidiane del lavoro (e non), grazie a funzioni come timer, musica, notizie in tempo reale e molto di più!

Per quanto concerne il prezzo proposto non ci sono davvero scuse: a soli 21,00€ Echo Dot, qui per altro nella sua più recente incarnazione, è venduto al prezzo più basso mai registrato sin dalla sua uscita! Anche al netto di proposte come quella di agosto, in cui pure aveva subito un forte sconto (da 64,99€ a soli 34,99€), quella qui proposta è davvero l'occasione migliore per acquistarlo, specie perché, a differenza degli ultimi giorni, qui l'offerta non è più esclusiva per i clienti Prime, e chiunque iscritto ad Amazon potrà liberamente usufruirne.

Dal design pulito ed accattivante, che ha anche permesso ad Amazon di migliorare significativamente le performance acustiche dello speaker, Echo Dot è un prodotto davvero utile e sfizioso e, per questo, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando prima che essa termini, o che il prodotto vada esaurito.

