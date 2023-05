Che siate alla ricerca di un regalo sfizioso ed utile per la Festa della mamma, o che siate a caccia di un prodotto tech sfizioso e funzionale da avere in casa, allora vi suggeriamo di dedicarvi un’attimo a questo prodotto, visto che lo sconto Amazon qui proposto è di quelli da non lasciarsi scappare, come interessante, del resto è anche il prodotto in questione!

Di che si tratta? Dello splendido Echo Dot di 5ª generazione nella sua versione con orologio integrato, un dispositivo Amazon Echo arrivato giusto attorno alla fine dello scorso anno, e pertanto ancora nuovissimo sul mercato e che, grazie ad uno sconto del 33%, può essere vostro a soli 49,99€, contro gli originali 74,99€ del suo prezzo originale!

Un piccolo ma sfizioso affare, che va ad affiancarsi all’offerta, che per altro vi avevamo già proposto, relativa anche alla versione “base” di Echo Dot 5, e cioè quella prima del suo accattivante e funzionale orologio.

Identico nel form factor alla versione “base” citata poc’anzi, questo specifico modello di Echo Dot di quinta generazione, tuttavia, non differisce dall’originale solo per il suo orologio digitale, ma anche per una serie di migliorie che, a conti fatti, lo rendono forse uno dei migliori dispositivi Amazon Echo a disposizione, specie per chi non ha interesse, ad esempio, nello schermo che è invece presente sulla linea Echo Show.

Parlando proprio di schermo, o meglio di “display”, quello qui proposto è a matrice, e da 5×21 punti, per una lettura più chiara e pulita, il che torna molto comodo visto che, oltre a mostrare l’ora, come già faceva nelle sue vecchie versioni, questa nuova edizione di Echo Dot con orologio può mostrare anche diverse informazioni, come il meteo o il nome di una canzone con relativo artista. Funzioni semplici, certo, ma comunque piacevoli che, per altro, rendono l’aspetto generale del dispositivo ancora più accattivante.

Oltre al suo splendido orologio LED, perfettamente integrato nel corpo e “nascosto” dalla trama in tessuto tipica dei dispositivi Amazon, questo Echo Dot riprende anche l’ormai tipico design sferico della nuova gamma Echo, che conferisce al dispositivo lo stesso look accattivante e moderno che si può apprezzare sul modello base.

Tuttavia, in questa formula, il nuovo dispositivo Amazon è stato completamente rivisto anche dal punto di vista acustico, e che include nuovi e più potenti speaker, oltre che un sensore touch, posto sulla sua parte superiore, che permette di interagire con Echo Dot semplicemente toccandolo o sfiorandolo, di modo che sia possibile, ad esempio, mettere in pausa la musica, o disattivare la sveglia.

In chiusura, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!