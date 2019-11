Echo Dot e iPhone 11 tra offerte del giorno in attesa del Black Friday 2019

In attesa del Black Friday 2019 che, ricordiamolo, si terrà venerdì 29 novembre, Amazon continua la sua corsa alle promozioni, offrendo anche oggi tanti prodotti a prezzi molto vantaggiosi. Se ieri vi avevamo dato la notizia del taglio di prezzo dei prodotti Echo, con il ritorno di Echo Dot all’imbattibile prezzo di 19,99€, oggi daremo uno sguardo al prospetto generale delle offerte in cui, come sempre, brillano diverse promozioni relative al mondo smartphone e non solo. Particolarmente interessanti sono oggi i prezzi di diversi modelli di iPhone, tra cui l’11 e l’XS (quest’ultimo nel poderoso formato da 512 GB!) e di Huawei P30 Lite.

Offerte forse non al top per quanto riguarda lo sconto applicato ma comunque interessanti, specie se siete alla ricerca di uno smartphone che possa accompagnarvi a lungo e non avete voglia di attendere in saldi in arrivo con il Black Friday. In ogni caso val la pena sottolineare che anche oggi, al netto dell’imminenza del Black Friday, le offerte fioccano e sembrano quasi voler anticipare l strenne natalizie, come dimostrato anche dagli ottimi affari disponibili nel campo dei giocattoli, con prodotti Lego ancora in offerta per quanto, ovviamente, le quantità siano plausibilmente prossime all’esaurimento.

Prima di lasciarvi alla nostra odierna selezione di sconti vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

A seguire la nostra selezione di prodotti in sconto per la giornata di oggi (15 novembre), cliccando sul banner, invece, potrete dare un’occhiata a tutte le principali offerte proposte oggi da Amazon.it. Buono shopping!

