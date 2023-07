Il periodo di Prime Day è appena cominciato e Amazon ci regala sconti da capogiro su numerosi prodotti. In questo caso, si tratta di un enorme ribasso sul nuovo Echo Dot. Lo speaker in questione, tra i best seller dello store, è arrivato così alla sua quinta generazione e solamente per pochissimo tempo, sarà disponibile a un prezzo ribassato addirittura del 63%! Dunque, potrete portare a casa l’Echo Dot ad appena 21,99€ invece di 59,99€, un vero e proprio affare.

Questo modello vi assicura il migliore audio di sempre e vi permette di godere di un’esperienza migliorata rispetto ai precedenti dispositivi con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Trattandosi di una promozione davvero interessante, che potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo a portare a termini il vostro acquisto il prima possibile!

Il nostro Echo Dot vi offre un’esperienza audio eccezionale, con voci nitide, bassi profondi e un suono ricco in ogni stanza. Potrete godervi la vostra musica preferita e i contenuti che amate, grazie a servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri, oppure tramite Bluetooth, diffondendo il suono in tutta la casa. Alexa sarà sempre pronta ad aiutarvi: chiedetele le previsioni del tempo, impostate timer con la voce, ottenete risposte alle vostre domande e ascoltate barzellette divertenti. E se avete bisogno di qualche minuto in più al mattino, basta toccare il vostro Echo Dot per posporre la sveglia.

Potrete gestire la vostra casa in modo comodo, controllando i dispositivi compatibili per la smart home attraverso la voce e le routine attivate dai sensori di temperatura integrati. Inoltre, potrete creare un’esperienza sonora coinvolgente in diverse stanze associando i vostri dispositivi Echo compatibili e trasformare il vostro sistema in un home theater con Fire TV.

Pensato per tutelare la vostra privacy, Echo Dot include un pulsante per disattivare i microfoni. Infine, il brand ha prestato attenzione alla sostenibilità nel suo design, utilizzando imballaggi provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, tessuti riciclati post-consumo e plastica riciclata post-consumo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

