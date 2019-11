Echo Dot e nuovo Echo Dot a metà prezzo in vista del Black Friday

Super sconto sull'Echo Dot da Amazon, ben 58% di sconto sul modello standard e 50% di sconto sulla nuova versione con orologio digitale.

Nuova interessantissima promozione oggi da parte di Amazon. Se stavate aspettando un’ottima offerta per un dispositivo con Alexa vi segnaliamo che sia l’Echo Dot, sia la nuova versione con orologio digitale, sono oggi disponibili con uno sconto rispettivamente del 58% e del 50%. Echo Dot è lo smart speaker più piccolo della famiglia Echo e permette, grazie all’integrazione di Alexa, di ascoltare brani musicali in streaming, rispondere a molte domande, leggere le ultime notizie e controllare dispositivi intelligenti per la casa. La nuova versione integra un display digitale che restituisce l’ora è sarà disponibile dal 23 novembre. Echo Dot è disponibile in 3 diverse colorazioni, mentre per quanto riguarda la nuova versione è disponibile solo in colorazione bianca.

Echo Dot in offerta

