Mancano solo poche ore all’inizio degli attesissimi Amazon Prime Day tant’è che, come saprete, alla mezzanotte dell’11 luglio Amazon avvierà finalmente la sua frenetica “48 ore di offerte“, proponendoci sconti imperdibili su di una gran quantità di merci, provenienti da praticamente ogni categoria immaginabile! Certo, nell’attesa c’è comunque già qualcosa da acquistare, visto che sullo store sono già in sconto gli ottimi prodotti Amazon Echo, i cui prezzi sono così ribassati da poter essere equiparabili ai saldi del Black Friday.

Tra i vari, vi segnaliamo ora Echo Show 15, ovvero il più grande dei dispositivi Amazon con schermo, che oggi è in sconto sul portale addirittura del 26% nella sua versione inclusiva di telecomando (di default il dispositivo ne è sprovvisto, e va acquistato a parte!), che non sono pochi per questo specifico prodotto che, a differenza degli altri, punta ad un target decisamente diverso, e forse molto meno “casual”.

In questo modo, pagherete Echo Show 15 soli 237,98€ rispetto agli originali 319,98€, risparmiando così ben 82 euro, a patto però che siate clienti Prime, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime, senza il quale è impossibile godere delle varie e numerose offerte!

Tornando ad Echo Show 15, parliamo del più grande dispositivo prodotto da Amazon, pensato per offrirsi come una vera e propria finestra digitale sul mondo, viste le sue dimensioni generose che, di fatto, lo rendono del tutto simile ad un quadro, con cui condivide anche la forma e lo spessore.

In tal senso, non stupisce che Echo Show sia stato pensato per essere appeso direttamente a muro, proponendosi come un accessorio davvero futuristico per la vostra casa, grazie al suo meraviglioso schermo touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, oltre che alla sua fotocamera da 5 MP che, integrata discretamente nella cornice per mantenere intatto il design, rende l’aspetto del dispositivo ancor più accattivante.

Ma a cosa serve l’Echo Show 15? Fondamentalmente a fare di tutto e di più rispetto ai dispositivi più piccoli della famiglia Echo Show, come consultare le notizie, ascoltare musica, guardare video online e persino godere servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video! Parliamo, inoltre, di un dispositivo che integra naturalmente Amazon Alexa e che, in quest’ottica, può fungere da comodo hub per il controllo domotico di qualsiasi altro prodotto smart che sia compatibile con l’ecosistema Amazon.

Ma non finisce qui! Grazie alle sue generose dimensioni, l’Echo Show 15 offre una pratica modalità picture-in-picture, che vi permetterà di visualizzare, ad esempio, i video delle vostre telecamere di sorveglianza smart mentre si continua a guardare un video, le notizie o qualsiasi altra cosa.

