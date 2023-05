Dopo avervi proposto già alcune offerte sui sempre ottimi dispositivi Amazon Echo, come ad esempio l’ottimo sconto su Amazon Echo Dot con orologio, ci segnaliamo ora anche l’offerta su quello che è un dispositivo Amazon che, in effetti, riceve raramente sconti interessanti e, per questo, vi suggeriamo di prestare attenzione a questa occasione, e di non lasciarvela scappare!

Di che stiamo parlando? Dell’ottimo Echo Show 8, ovvero quello che è uno dei dispositivi più belli e versatili mai sviluppati da Amazon e che, grazie ad uno sconto pari al 15%, può essere vostro a soli 109,99€, contro i 129,99€ del prezzo originale!

Si tratta di un prezzo davvero ottimo, in linea con momenti dell’anno di grandi saldi, come ad esempio il Prime Day o il Black Friday, e per questo irrinunciabile per chi, magari, è alla ricerca del dispositivo perfetto da integrare nella propria rete domotica nelle vesti di smart HUB visto che, a differenza di molti altri dispositivi per il controllo vocale (e non solo), Echo Show 8 dispone di uno schermo completamente touch!

Parliamo di un display da 8 pollici con risoluzione HD, che vi permetterà di tenere sotto controllo praticamente ogni dispositivo della casa, anche quelli che godono di una videocamera, come ad esempio sistemi di sicurezza o videocitofoni! Del resto, parliamo di un dispositivo della grande famiglia Amazon Alexa, e dunque pienamente compatibilità con la stragrande maggioranza di prodotti della IoT attualmente sul mercato.

Dulcis in fundo, grazie alla sua ottima telecamera da 13 MP, Echo Show 8 vi permetterà anche di effettuare delle videochiamate, il tutto con un’ottima qualità audio, senza contare la possibilità di guardare, grazie al suo schermo brillante e touch, anche contenuti in streaming tramite la rete o, grazie al servizio Amazon Prime Video qualora, ovviamente, siate iscritti al servizio.

In chiusura, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

