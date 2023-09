Negli ultimi anni sono emersi nel mercato svariati smart hub, che permettono di sfruttare gli assistenti vocali, tra le altre cose, per gestire calendari, sveglie e promemoria, oltre che programmare gli altri dispositivi smart all’interno della casa come citofoni e telecamere di sorveglianza smart. Nonostante ciò, uno dei più amati in assoluto rimane l’Echo Show 8, che oggi è in sconto su Amazon nel modello di 1a generazione a soli 89,99€.

L’Echo Show 8 è dotato di un ampio schermo HD touch da 8″ e di un altoparlante integrato, per cui potrete sfruttarlo, oltre che per tutte le funzioni di un comune smart speaker, anche per guardare foto e video oppure persino per effettuare videochiamate. Insomma, si tratta di un dispositivo incredibilmente utile e versatile, motivo per cui ha quasi 18 mila recensioni su Amazon, con una media di 4,7 stelle.

Echo Show 8, chi dovrebbe acquistarlo?

In primo luogo, l’Echo Show 8 è ovviamente adatto per chi è alla ricerca di uno smart hub da integrare nella propria casa, così da controllare altri dispositivi smart come luci, termostati, telecamere di sicurezza ed elettrodomestici semplicemente con la voce. La presenza di uno schermo, però, lo rende anche un ottimo oggetto d’arredo, potendo riprodurre album fotografici mentre non viene utilizzato.

Inoltre, lo schermo touch e l’interfaccia intuitiva lo rendono adatto anche per i bambini, che durante le ore libere potrebbero voler guardare video su YouTube oppure qualche puntata del loro cartone animato preferito direttamente da Prime Video. Questa funzione, naturalmente, torna comoda anche agli adulti, giacché si può sfruttare il display, per esempio, per riprodurre videoricette mentre si è ai fornelli, così da seguirle più facilmente.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all’offerta attualmente in corso su Amazon potrete risparmiare ben 20,00€ rispetto all’importo a cui l’Echo Show 8 è stato disponibile nel corso degli ultimi mesi, ovvero 109,99€. Si tratta della prima volta, infatti, in cui viene messo in sconto, motivo per cui difficilmente al termine della promozione si ripeterà un prezzo così basso, se non in occasione di eventi come il Black Friday a novembre.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!