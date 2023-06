Un paio di giorni fa abbiamo avuto il piacere di essere ospitati da EcoFlow nella nuova sede di Dusseldorf, in Germania: l’inaugurazione della nuova sede è stata sfruttata per presentare al mondo il sistema EcoFlow PowerStream, un impianto fotovoltaico da balcone abbinato a una power station portatile che consentirà a tanti nuovi utenti di accedere all’energia solare senza dover installare i pannelli sul tetto.

PowerStream segna una svolta storica per EcoFlow, che entra nel mercato delle batterie domestiche ricaricate a pannelli solari, un mercato con una domanda sempre più alta vista anche l’incertezza energetica degli ultimi anni.

“Le batterie solari domestiche sono diventate una necessità vitale in un’epoca di frequenti crisi energetiche, ed è questo che ha ispirato EcoFlow PowerStream. EcoFlow si impegna per un futuro in cui tutti possano prendersi cura delle proprie famiglie e contrastare i disastri climatici, l’invecchiamento delle reti e l’aumento delle bollette energetiche: PowerStream è il nostro primo passo verso quel futuro” ha detto Magda Partyka, Communications Manager Europa per Ecoflow.

Il sistema è composto da un Microinverter EcoFlow PowerStream, dai pannelli solari, dalle Smart Plugs e dall’applicazione di EcoFlow, oltre che ovviamente da una power station: questo impianto è compatibile con tutte le power station di EcoFlow, dalla più recente DELTA 2 Max fino alle più datate della serie River.

Immagazzinando energia durante il giorno si potrà andare ad alimentare – a seconda della power station di cui si dispone – anche gli elettrodomestici più potenti di casa durante la notte, oltre a offrire un’ulteriore sicurezza in caso di blackout energetico.

L’ecosistema di EcoFlow è supportato dalle Smart Plugs, che permettono di monitorare i consumi e attivare o disattivare alcune prese di corrente da remoto, e dall’applicazione di EcoFlow che consente di tenere traccia dell’energia solare immagazzinata e del denaro potenzialmente risparmiato in bolletta (secondo EcoFlow si può arrivare a risparmiare il 33% sulle bollette dell’elettricità). Il Microinverter, progettato insieme alle Smart Plugs, è in grado di gestire in totale autonomia la quantità di corrente necessaria a ogni elettrodomestico, e per fare ciò sarà sufficiente infilare la spina del Microinverter in una presa qualunque di casa, dopodiché sarà lui a “trovare” tutte le Smart Plugs collegate all’impianto.

Il tutto è stato progettato in modo da essere di facilissima installazione, diventando un vero e proprio sistema plug & play: tutti i connettori hanno una forma unica e particolare, rendendo quindi impossibile sbagliare i collegamenti, ed EcoFlow ha anche progettato degli speciali cavi completamente piatti e molto sottili che possono essere fatti passare tra la finestra e lo stipite, eliminando quindi la necessità di fare un buco nel muro per collegarsi ai pannelli solari che inevitabilmente vanno posizionati all’esterno.

Tutti i prodotti di EcoFlow sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia e pressi i più famosi rivenditori, tra cui Amazon: per quanto riguarda i prezzi si parte da 1082 € per il kit che comprende il Microinverter, 4 pannelli solari da 100W cadauno e i cavi necessari, senza nessun sistema di storage (questa soluzione è pensata per chi una soluzione di storage di energia ce l’ha già), e si arriva fino ai 2809 € dello Storage Kit da 2 kWh composto da 6 pannelli solari (2 rigidi da 400W e 4 flessibili da 100W) e una power station EcoFlow DELTA Max 2000.