Mai come in questo momento storico tutti noi abbiamo preso a cuore la “questione energetica”. Quali che siano i motivi, dalla pura speculazione alla guerra in Ucraina, l’unica certezza è che i costi energetici sono aumentati tantissimo, negli ultimi mesi. Gas, elettricità, benzina… tutto costa di più, e tutti stiamo cercando soluzioni per risparmiare.

Sì, ma uno dei problemi più seri, quando si parla di energia elettrica, è che non la si può conservare facilmente. Per immagazzinarla infatti servono batterie e certamente non le semplici stilo che si prendono al supermercato.

Una buona idea è quella di dotarsi di una power station come l’EcoFlow River 2 Pro. Si tratta di un accumulo (nome che ha preso piede di recente e che sta per “sistema di accumulo”) portatile, abbastanza potente da far funzionare qualche piccolo elettrodomestico per qualche ora. In caso di emergenza può far funzionare le luci di casa e permettervi di caricare lo smartphone, ma è anche ottimo per andare in campeggio, sia in tenda sia in camper, o anche solo per una gita fuori porta ben organizzata.

EcoFlow River 2 Pro è una power station portatile, leggera e potente che permette di avere energia elettrica ovunque. Con una batteria al litio ferro fosfato (LiFeP04) da 768 Wh può alimentare di tutto, dal cellulare al laptop, dalla lampada al frigorifero ed è interessante anche per chi ha già in casa un sistema di pannelli solari, ma non riesce a consumare tutta l’energia prodotta in tempo reale. Visto che “rivenderla” al gestore non ha praticamente alcun senso, è molto meglio accumularla dentro a una batteria e poi usarla quando serve – tipicamente di notte o nei giorni di pioggia.

EcoFlow River 2, River 2 Max e River 2 Pro – Specifiche Capacità (Wh): 256, 512, 768

Potenza Erogata (Watt): 300, 500, 800 (x2 usando X-Boost)

Potenza assorbita in ricarica (Watt): 360, 660, 940

Tempo di ricarica in AC (minuti): 60, 70, 70

Peso: 3.5Kg, 6Kg, 7.8Kg

Il fatto che EcoFlow River 2 Pro sia portatile, poi, significa che potreste partire per un viaggio, e insieme alle valigie portarvi dietro anche l’energia solare prodotta dal vostro impianto!

Con circa 800 Wh di potenza, EcoFlow River 2 richiede poco più di un’ora per ricaricarsi (usando una normale presa di corrente), quindi in caso di necessità basta davvero un attimo per essere pronti a partire. Ovviamente è anche possibile combinare la EcoFlow River 2 Pro con un set di pannelli solari portatili, in particolare quelli prodotti dalla stessa EcoFlow. In questo caso il tempo di ricarica arriva a tre ore.

La potenza erogata arriva fino a 1600 Wh, sufficienti per moltissimi esempi di utilizzo, ma se serve c’è una funzione per arrivare a 600 Wh. Così puoi usare anche dispositivi che richiedono più energia, come trapani, TV o casse acustiche – beh, casse acustiche molto potenti in effetti. Per i meno esigenti, ci sono anche modelli meno esagerati, compreso uno da 256W in grado di arrivare a quasi 600 in erogazione con la tecnologia X-Boost: c’è abbastanza potenza per far funzionare tutto quello che serve senza appesantirsi troppo…

La River 2 Pro ha cinque porte di uscita: due USB-A, una USB-C, una CA e una CC. Questo consente di caricare e usare più dispositivi contemporaneamente in modo rapido ed efficiente.

Tra le numerose qualità di EcoFlow River 2 Pro, è doveroso citare che funziona anche da UPS: in altre parole, se la collegate al PC, al router o a qualche altro oggetto che volete proteggere, eviterete danni dovuti a improvvisi sbalzi o interruzioni di alimentazione. Grazie a EcoFlow River 2 Pro i vostri device continueranno a funzionare abbastanza a lungo, così avrete tempo di spegnerli nel modo corretto, se necessario. O semplicemente funzioneranno fino alla fine del problema – le interruzioni di corrente spesso durano solo qualche minuto. La funzione UPS si attiva automaticamente in meno di 30 millisecondi, un’altra prestazione eccellente.

Per i più smart tra noi, EcoFlow River 2 Pro offre anche una comoda applicazione da installare sullo smartphone. Grazie alla connessione Bluetooth, sarà possibile controllare vari parametri in tutta comodità.

E non è davvero il caso di preoccuparsi per la durata. Alla classica domanda “sì ok ma non durerà niente” EcoFlow risponde con un numero incredibile: EcoFlow River 2 Pro promette fino a 6.000 cicli di ricarica, 6 volte in più rispetto ai 500 di media offerti dalla concorrenza. Qualcosa di davvero incredibile, che significa anni di utilizzo senza deterioramenti rilevanti. Se si considera che mediamente la batteria di uno smartphone è da cambiare dopo 2-3 anni (1.000 cicli o meno), è una cosa davvero impressionante.

Grazie a una iniziativa promossa da Attiva SpA, distributore per l’Italia di Ecoflow, potete vedere dal vivo EcoFlow River 2 Pro presso il punto vendita Mediaworld di Viale Certosa, a Milano. Un’occasione preziosa per toccare con mano una tecnologia che sta rapidamente diventando un punto di riferimento. Ma soprattutto per vedere di persona un prodotto che rappresenta la punta di diamante della sua categoria.

EcoFlow River 2 Pro è la soluzione perfetta per chi cerca un’opzione di energia portatile e affidabile. Con la sua batteria ad alta capacità, la sua potenza di uscita versatile e le sue numerose porte di uscita, offre la libertà di avere energia ovunque. Inoltre, la sua compatibilità con il pannello solare EcoFlow e la sua durata nel tempo la rendono una scelta ecologica e sostenibile.