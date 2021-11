eCommerce: vantaggi e consigli utili per operare al meglio in ogni settore con eBay

Ormai si sa, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescita dell’utilizzo dei canali digitali, e dell’eCommerce in particolare, senza precedenti. Gli italiani fanno sempre più acquisti online e i venditori si sono avvicinati al commercio digitale, tramite piattaforme proprietarie o affidandosi ai marketplace come eBay.

Per quanto riguarda il settore dei prodotti tecnologici in particolare, secondo i dati dell’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano l’ultimo anno ha fatto registrare un trend di crescita a doppia o tripla cifra per alcune categorie merceologiche! L’acquisto di prodotti come telefoni e computer aveva già subito un incremento nel 2020, in linea con la necessità di rispondere alle nuove esigenze di modalità di lavoro da remoto. La conferma della crescita anche nel 2021 rende sempre più evidente come i cambiamenti nello stile di vita dei consumatori italiani, accelerati dalla pandemia, siano ormai un trend consolidato.

Per approfondire meglio l’argomento, abbiamo intervistato Giuseppe Saturno, titolare di Sat Group Srl. Il negozio di Giuseppe, presente su eBay dal 2013, propone una vasta gamma di cellulari, smartphone e tablet di tutte le marche.

Risulta anche a voi questo trend e questo aumento nelle vendite? Quali sono stati gli articoli più acquistati?

Il trend dell’azienda degli ultimi due anni è sicuramente positivo e ancora in crescita. La pandemia ha costretto molte persone a studiare e lavorare da casa, generando una grande domanda di prodotti necessari a svolgere queste attività: computer e notebook sono stati quindi gli articoli più acquistati.

Com’è andato il vostro canale digitale nell’ultimo anno? E che prospettive vedete per l’eCommerce in futuro?

Le nostre previsioni per il 2021 non erano particolarmente positive e ci aspettavamo una diminuizione delle vendite, dato il grande boom del 2020. Da gennaio fino a giugno abbiamo effetivamente registrato un trend negativo rispetto al 2020 ma poi, da luglio in poi, i numeri hanno cominciato a crescere e abbiamo registrato una ripresa che ci ha riportato ai livelli molto positivi dell’anno scorso.

Come vedete il rilancio post-Covid? Siete fiduciosi in una ripartenza?

Siamo consapevoli che i numeri registrati nel 2020 fossero dati eccezionali, condizionati dal lockdown dovuto al covid. Tuttavia, l’inaspettata ripresa di quest’anno ci ha dato tanta fiducia, credo che i cambiamenti nelle esigenze dei consumatori italiani non fossero temporanei, e che che questa tendenza positiva continuerà in futuro.

Quali sono i vantaggi di avere un eCommerce per il vostro settore?

Il principale vantaggio è la diversificazione del canale di vendita, elemento fondamentale per qualsiasi azienda. Il web offre ai clienti una disponibilità differente, un assortimento diverso rispetto a quello che è possibile trovare nei negozi fisici, soprattutto per chi abita in centri piccoli o medi in cui è magari difficile reperire prodotti come computer e smartphone. Attraverso le piattaforme riusciamo a raggiungere più facilmente la clientela, sicuramente ci facilita il lavoro. Devo ammettere che nell’ultimo periodo abbiamo anche registrato una concorrenza diversa: sono tanti i negozi che si sono aperti all’eCommerce.

Che ruolo ha per voi eBay?

Per noi è fondamentale, è il partner numero uno, la maggior parte del lavoro lo facciamo attraverso eBay, senza il quale non avremmo gli stessi risultati che stiamo avendo e che abbiamo avuto negli ultimi anni. eBay ci permette di raggiungere i consumatori in tutta Europa con delle politiche accessibili e alla portata di tutti, anche di chi si avventura per la prima volta nel mercato online.

Quale è secondo voi il punto di forza di eBay?

Sicuramente eBay è una vetrina importante, ha un marketplace disponibile in tanti paesi europei e nel resto del mondo. Questo significa avere milioni di utenti a cui presentare le proprie offerte. Attraverso eBay poi possiamo gestire promozioni e campagne e analizzarne i risultati con semplicità, è sicuramente uno degli aspetti più interessanti.