State già da tempo valutando l’acquisto di un articolo che vi consenta di pulire i pavimenti della vostra casa in maniera efficiente e veloce ma non sapreste quale modello faccia più al caso vostro? Grazie alle fantastiche offerte di primavera Amazon avrete la possibilità di portare a casa un robot aspirapolvere Ecovacs 2 in 1, in sconto addirittura del 37%!

Il Deebot N8+, infatti, è disponibile ad appena 379,00€ invece di 599,00€, un prezzo più che ragionevole per un elettrodomestico in grado sia di lavare sia di aspirare lo sporco da qualsiasi tipologia di pavimento. Per questo, vi invitiamo a sfruttare l’occasione quanto prima, non lasciandovi scappare la promozione in corso sull’articolo.

Partiamo da una delle caratteristiche più interessanti di questo robot aspirapolvere, ovvero la fantastica tecnologia TrueMapping che esegue la mappatura degli ambienti con una precisione quattro volte superiore ai modelli Deebot precedenti, provvisti di LDS. Le mappe multi-storia della casa possono essere salvate con maggiore dettaglio e vi consentono di personalizzare la sequenza di pulizia! In questo modo, potrete decidere da quale stanza cominciare, con quale finire e ovviamente creare delle barriere personalizzate, per evitare al robot di passare nelle stanze non necessarie.

In più, è in grado di rilevare tappeti o altri tessuti particolari, in modo tale da aumentare o diminuire automaticamente la potenza di aspirazione quando necessario. Grazie all’applicazione per smartphone, invece, potrete controllare facilmente il dispositivo, cambiando le modalità impostata o il livello d’aspirazione.

L’Ecovacs Deebot N8+, inoltre, è dotato di un serbatoio d’acqua elettronico da ben 240 ml e una batteria potente pensata per assicurarvi più di 100 minuti di attività, in modo tale da poter lavorare una superficie di 200m² senza fermarsi mai.

