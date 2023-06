State cercando un robot aspirapolvere all’avanguardia che vi aiuti nelle pulizie di tutti i giorni, in modo da lasciarvi più tempo libero? Allora non possiamo che consigliarvi l’eccezionale Ecovacs DEEBOT T10, che trovate oggi con uno sconto di ben 300€. Anche prima del Prime Day 2023, Amazon non smette di sorprendere i suoi clienti con offerte vantaggiose come questa!

Lo sconto del 43% abbatte così il prezzo da 699,00€ ad appena 399,00€. Si tratta di un’offerta davvero molto vantaggiosa, visto l’eccezionale rapporto qualità-prezzo, per cui il nostro consiglio è di approfittarne oggi stesso, prima che la promo o le scorte si esauriscano.

Il DEEBOT T10 vi garantirà una pulizia senza sforzo grazie al suo potente sistema a 4 stadi. Con spazzole laterali doppie, una spazzola principale liberamente spostabile e una potenza di aspirazione di 3000 Pa, il DEEBOT T10 raggiungerà ogni angolo della vostra casa. Inoltre, è dotato del sistema di lavaggio OZMO Pro 3.0 che utilizza fino a 600 vibrazioni ad alta frequenza al minuto, per massimizzare l’efficienza nella pulizia, lasciando la casa sempre impeccabile.

Il rilevamento degli ostacoli è stato ulteriormente migliorato rispetto ai modelli precedenti grazie al processore di intelligenza artificiale incorporato. L’AIVI 3.0 permette infatti al DEEBOT T10 di evitare facilmente gli ostacoli, persino al buio. Ciò è merito anche della navigazione TrueMapping 2.0, in grado di rilevare anche gli oggetti più piccoli. Con l’app, poi, potrete passare facilmente da una mappa 2D a una 3D per una visione ancora più dettagliata della vostra casa.

Controllare il vostro nuovo DEEBOT T10 sarà facilissimo, grazie all’assistente vocale YIKO, anch’esso basato sull’IA: in questo modo è in grado di rispondere con precisione ai comandi, garantendovi una pulizia sempre rapida ed efficace. E per quanto riguarda l’autonomia? Questo stupefacente robot aspirapolvere è dotato di una batteria al litio da 5200 mAh, che vi permetterà di pulire tranquillamente tutta la casa con una sola carica.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

