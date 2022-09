Dopo avervi recensito nei mesi scorsi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo, oggi siamo qui per presentarvi e analizzare nel dettaglio un’altra proposta di Ecovacs. Siete alla ricerca di uno strumento che possa aiutarvi nel tenere i vostri ambienti puliti e privi di polvere? Ecovacs Deebot T10 Plus potrebbe essere la risposta alla vostra esigenza! Nello specifico, questo modello di robot aspirapolvere si presenta sul mercato come un prodotto di fascia alta, in grado di soddisfare l’utenza più attenta ai dettagli. Sarà così? Attualmente il trono in casa Ecovacs è occupato dalla linea Deebot X1, come si posizionerà il Deebot T10 Plus? Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirlo insieme!

Com’è fatto l’Ecovacs Deebot T10 Plus?

Come ormai consuetudine, partiamo subito con l’analisi relativa al design del prodotto e le sue dimensioni.

Come potete vedere dalle immagini, Ecovacs Deebot T10 Plus presenta un design pulito che ben si presta anche in ambienti eleganti. Tuttavia, vi informiamo che questo preciso modello è attualmente disponibile sul mercato solo nelle colorazione bianca. Se state quindi cercando un aspirapolvere in altra colorazione, ad esempio nera, questo modello non è adatto alle vostre esigenze estetiche (se non tramite una customizzazione). Se invece siete amanti del bianco, e della sua grande luminosità, la base con finitura lucida siamo certi vi piacerà e vi darà grandi soddisfazioni!

Inoltre, l’eleganza del prodotto è data anche dalle dimensioni del robot poiché esso non è particolarmente ingombrante, con circa 35 cm di diametro e 10 cm circa di altezza. Tuttavia non possiamo dire lo stesso della sua base di ricarica, che risulta essere molto voluminosa a causa del sistema di svuotamento automatico del quale Ecovacs Deebot T10 Plus è dotato. Questo implica alcune limitazioni intrinseche nel prodotto, come ad esempio l’impossibilità di nasconderla facilmente a causa dello spazio necessario che il robot deve avere per interconnettersi a lei.

Dal punto di vista strutturale, nella parte superiore del robot troviamo la presenza di un coperchio che permette l’accesso a una serie di pulsanti utili per l’accessione e lo spegnimento del dispositivo, la gestione della connessione Wi-Fi e infine l’utilizzo del serbatoio dell’acqua che vanta una capienza complessiva di 240 ml. Infine, sempre nella parte superiore troviamo anche l’unico pulsante sempre accessibile, che serve per avviare la pulizia.

Tecnologia a tutto spiano

Cosa aspettarci invece in termini tecnologici da un aspirapolvere robot in questa fascia di prezzo?

Deebot T10 Plus è dotato di una videocamera frontale che, insieme ai sensori e al sistema di Intelligenza Artificiale, rende il robot capace di muoversi negli ambienti senza incappare in collisioni accidentali. Inoltre, una funzione molto interessante data dalla videocamera è la possibilità di utilizzarla anche con occhio a distanza per monitorare la situazione. E poi ancora, proprio come molti dispositivi utili alla sicurezza domestica, Deebot T10 Plus permette anche la riproduzione della propria voce a distanza tramite l’utilizzo dell’App dedicata.

La prova d’uso

Ecovacs Deebot X1 Turbo è sulla carte un dispositivo molto potente. Infatti, la sua capacità aspirante arriva a un massimo di 3000 Pa (impostabile tramite il controllo manuale oppure attivabile in maniera automatica quando l’aspirazione è impegnata con i tappeti). Le prestazioni sono poi ottimizzate grazie anche alla presenza di tre bracci capaci di veicolare le particelle direttamente nella parte sottostante al robot così da performare di più. Questa soluzione tecnica, seppur non fondamentale per il corretto funzionamento di un aspirapolvere robot, aggiunge sicuramente maggior valore al prodotto e dimostra in parte la ricerca tecnologia del quale è stato oggetto in fase di progettazione.

Abbiamo dunque provato il robot su un pavimento difficile per via della sua porosità è il responso in termini di capacità pulente è decisamente positivo! Il pavimento è risultato essere molto pulito sia in termini di polveri sia in termini di macchie. Deebot T10 Plus, oltre ad avere in dotazione il classico panno pulente, ha la capacità di produrre un vibrazione che crea una continua pressione sulla superfici in cui poggia. Questo permette la rimozione anche delle macchie.

Tornano invece al discorso relativo ai sensori, Deebot T10 Plus si è dimostrato a suo agio nell’ambiente ed è stato in grado schivare gli ostacoli senza mai bloccarsi. Ovviamente questo risultato è frutto anche della funzione di mappatura di Deebot T10 Plus. Essa è stata fatta molto velocemente, in maniera precisa, dal robot e permette una pianificazione di pulizia dedicata stanza per stanza. A tal proposito vi informiamo che, nello specifico, Deebot T10 Plus crea una mappa 3D dell’ambiente dove viene registrato anche il mobilio presente nell’aree coinvolte.

Concludiamo spendendo qualche parola anche per quella che è la gestione di pulizia del robot stesso. Come anticipato in precedenza, Deebot T10 Plus è dotato di un sacchettino raccogli polvere nella parte superiore del suo corpo. Esso ha un’ottima capienza e garantisce quindi un’autonomia di circa due settimane per un utilizzo normale. L’operazione di sostituzione del sacchetti è semplice e veloce, un lavoro di pochi secondi. Tuttavia, la soluzione del sacchetto potrebbe non essere gradita da parte di tutta l’utenza in quanto richiede l’acquisto nel tempo di questo accessorio fondamentale per il corretto utilizzo della macchina. A tenervi aggiornato sullo stato dei compontenti da sostituire ci pensa l’App, che vi dirà quando è l’ora di fare manutenzione.

Deebot T10 Plus si comanda tramite App ma vi ricordiamo che la sua gestione è possibile anche tramite una serie di comandi vocali (l’assistente vocale Yiko è in grado di comprendere anche la lingua italiana).

Tuttavia in caso di utilizzo dell’App dedicata, quest’ultima offre un’esperienza utente ancor più appagante e flessibile. Tramite App è infatti possibile gestire il programma di pulizie settimanali, così come disegnare aree specifiche, determinare le potenze richieste e decidere anche se far lavorare il robot nella modalità aspirazione o anche lavaggio.

Conclusioni

Deebot T10 Plus è risultato essere un robot dalle eccellenti qualità per quel che riguarda la capacità aspirante ma lavora anche bene con il settaggio dedicato al lavaggio. Questa proposta non richiede particolare manutenzione e lo svuotamento automatico fa bene il lavoro. Vi segnaliamo che Deebot T10 Plus utilizza un sacchetto per la raccolta delle polveri, questo implica la sua sostituzione ogni circa 6-8 settimane. Prezzo? Ecovacs Deebot T10 Plus è disponibile su Amazon ad un prezzo di 899 euro, ma per un breve periodo è possibile sfruttare un coupon attivabile direttamente sul sito che riduce il prezzo di 100 euro.