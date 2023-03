Mantenere puliti i pavimenti della vostra casa senza lasciare fastidiosi residui di sporco e polvere non è affatto un lavoro facile, in particolare modo se possedete ancora un vecchio aspirapolvere tradizionale o una scopa a vapore di bassa qualità. Per questo, vi consigliamo di valutare l’acquisto di un robot smart e top di gamma come il DEEBOT X1e OMNI a marchio ECOVACS. Specialmente ora che, solo per pochissimo, avrete la possibilità di portare a casa il modello ad appena a 849,00€ anziché 1.299,00€!

Il ribasso di ben 450€, valido solo dal 27 al 29 marzo, vi permette di acquistare un dispositivo di prima qualità, ideato per assicurarvi una pulizia ottimale in ogni angolo della casa grazie alle fantastiche funzioni premium di cui è dotato. Proprio per questo motivo, trattandosi di uno sconto davvero irripetibile, il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione fintanto che siete in tempo!

Il DEEBOT X1e OMNI non solo si occupa di aspirare la polvere in ogni stanza ma è anche in grado di lavare i vostri pavimenti grazie all’ottimo panno di cui è provvisto. Una volta svolta la sua funzione, il dispositivo pompa l’acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciuga il panno con semplice aria calda, in modo tale che non sia maleodorante. Poi, una volta pulita la zona richiesta, ritorna alla stazione e svuota in totale autonomia la vaschetta contenente la polvere, senza necessità di alcun intervento da parte vostra! Non meno importante, essendo dotato di un sacchetto da ben 3L, non avrete necessità di svuotarlo prima di ben 75 giorni.

In più, la stazione di pulizia è in grado di eseguire l’autolavaggio con un solo tocco, senza bisogno di frequenti smontaggi, così da mantenerlo sempre pulito e funzionante senza una manutenzione specifica da parte vostra. Da menzionare in particolar modo la mappatura rapida e la navigazione intelligente di cui è provvisto: grazie alla tecnologia SLAM TrueMapping 2.0 aggiornata, il prodotto riesce a mappare la vostra casa rapidamente, rilevando anche gli oggetti più piccoli, un’accortezza non da poco rispetto agli articoli di fascia economica inferiore. In questo modo, potrete decidere dove far passare il DEEBOT X1e OMNI, con la massima precisione.

Validissima anche la feature Blocco bambini, ideale sei avete dei piccoli in casa! Quando questa modalità viene attivata, il pulsante AUTO del robot DEEBOT e altri presenti sulla stazione non rispondono, impedendo così che i bambini eseguano operazioni scorrette.

Non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.