State cercando un robot aspirapolvere top di gamma per mantenere i pavimenti della vostra casa impeccabili? Allora vi consigliamo questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone il DEEBOT X1e OMNI di Ecovacs con uno sconto di ben 250€.

Ecco perché vi consigliamo di cogliere al volo l’opportunità di portarlo a casa al prezzo incredibile di soli 848,99€ invece di 1.099,00€. Questo sconto straordinario vi permette di acquistare un dispositivo di prim’ordine che vi garantirà una pulizia ottimale in ogni angolo della vostra casa, grazie alle sue eccezionali funzioni premium. Questa promozione imperdibile è un’occasione da non perdere!

Il DEEBOT X1e OMNI può anche lavare i pavimenti grazie al suo panno di alta qualità. Dopo aver svolto la sua funzione, il dispositivo svuota l’acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciuga il panno con aria calda per evitare cattivi odori. Inoltre, una volta terminata la pulizia, torna autonomamente alla sua stazione e svuota la vaschetta della polvere senza che dobbiate intervenire. E con una capacità del sacchetto di 3L, non sarà necessario svuotarlo per ben 75 giorni.

La stazione di pulizia esegue anche il lavaggio automatico con un semplice tocco, mantenendo il vostro DEEBOT sempre pulito e funzionante senza sforzi. Da sottolineare la mappatura rapida e la navigazione intelligente grazie alla tecnologia SLAM TrueMapping 2.0. Questo robot è in grado di rilevare anche gli oggetti più piccoli, una caratteristica fondamentale rispetto ai prodotti di fascia economica.

Da menzionare anche la funzione Blocco bambini, ideale se avete dei piccoli in casa. Quando questa modalità viene attivata, i pulsanti del robot DEEBOT e della stazione non risponderanno, evitando che i bambini possano fare operazioni indesiderate.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

