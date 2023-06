Se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot con tutti i crismi, che sia in grado di supportarvi come si deve nel corso delle vostre pulizie, e che vi permetta anche di effettuare un controllo a distanza dinamico e intelligente, con tanto di videocamera, allora occhio a questa offerta, perché lo sconto è davvero imperdibile!

Il prodotto in questione è lo spettacolare aspirapolvere robot Ecovacs DEEBOT X1e OMNI, un elettrdomestico smart e davvero innovativo che, non a caso, ha un prezzo di partenza di ben 1.099,00€, oggi scontati a soli 849,00€ grazie all’ausilio di un ottimo coupon sconto, da attivare direttamente sulla pagina del prodotto (basta spuntare la casella presente immediatamente al di sotto del prezzo).

Si tratta davvero di un ottimo affare, specie perché parliamo di un elettrodomestico di fascia alta, in grado di garantire delle pulizie efficienti e precise, sia in termini di mera aspirazione che di lavaggio, trattandosi di un robot 2-in-1 in grado tanto di aspirare quanto di lavare i pavimenti!

Persino la manutenzione del dispositivo è facilitata, in quanto, a fine ciclo di pulizia, il robot è in grado di ritornare alla sua stazione di ricarica, dove non solo viene rimesso in sesto dal punto di vista energetico, ma viene anche svuotato della sporcizia aspirata, mentre i panni addetti all lavaggio, vengono lavati automaticamente, evitando la formazione di odori sgradevoli. La stazione di pulizia esegue la pulizia automatica con un semplice tocco, pompa l’acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciuga persino i panni con aria calda.

In sintesi, il concetto di “smart” è qui proposto all’ennesima potenza, con un robot che, una volta programmato tramite app o assistenti vocali (è compatibile sia con l’ecosistema Amazon Alexa che con quello di Google Assistant), è in grado non solo di ripulire casa, ma anche di azzerare al minimo la manutenzione necessaria al suo corretto funzionamento, per un massimo di ben 75 giorni di assoluta autonomia!

Ma a proposito di pulizie: Ecovacs DEEBOT X1e OMNI non è solo uno splendido esempio di ingegneria elettronica messo al servizio delle pulizie domestiche ma è, anzitutto, un aspirapolvere automatizzato di ottima qualità, potendo contare su di una forza d’aspirazione fino a 28.000 Pa, ed è quindi in grado di ripulire i pavimenti dalla stragrande maggioranza della lordura, dalla polvere alle briciole, passando anche per i piccoli allergeni, come i pollini che, naturalmente, circolano nell’aria nel periodo primaverile.

Anche il sistema di lavaggio è ottimo, e grazie ai suoi ottimi panni lavabili, DEEBOT X1e OMNI è in grado di rimuovere facilmente le macchie ostinate, garantendo una pulizia impeccabile di tutta la casa. Pulizia che, qualora dovesse essere interrotta per un esaurimento della batteria, sarà poi puntualmente ripresa dal punto esatto in cui essa era stata interrotta anche se, considerata la capiente capacità della batteria (5200mAh) e l’ottima autonomia (fino a 260 minuti!), tale ipotesi sarà decisamente remota per appartamenti e case entro la bellezza dei 400 m2!

Oltre a ciò, parliamo anche di un dispositivo che è perfettamente in grado di orientarsi anche negli ambienti domestici più intricati, grazie all’innovativo sistema di navigazione AIVI 3.0, che permette al robot di identificare e riconoscere gli ostacoli più comuni presenti nelle nostre abitazioni, eludendoli e prevenendo qualsiasi tipo di inciampo o caduta.

Ciò è possibile grazie anche alla presenza di una fotocamera 960P che, oltre a permette di identificare scene statiche e dinamiche, facilitando l’elusione di ostacoli e riducendo il pericolo di rimanere impigliati o intasati, vi permetterà persino di visualizzare ciò che inquadra il robot, direttamente grazie alla connessione con lo smartphone.

Dotato di comandi vocali, che permettono un’interazione semplice e intuitiva, DEEBOT X1e OMNI è, in sintesi, un aspirapolvere robot davvero eccezione e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo quanto prima, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che essa vada esaurita o, peggio, che i coupon sconto vadano esauriti!

