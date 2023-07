Il settore dei robot aspirapolvere sta subendo un’evoluzione rapida, con i produttori che sono in grado di migliorare i propri prodotti oltre le aspettative dei consumatori. Come spesso accade in queste circostanze, ci sono marche e modelli di robot aspirapolvere che attraggono particolarmente l’attenzione del pubblico grazie alla loro precisione di pulizia e alle funzionalità avanzate. Uno di questi modelli è ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, che sarà in vendita con uno sconto speciale in occasione del Prime Day a partire da domani, 11 luglio, fino al 12 luglio.

Durante questo importante evento saranno disponibili numerose offerte per robot aspirapolvere (tra cui diversi modelli Ecovacs a prezzi scontati), ma ci sono diversi motivi per cui dovreste considerare l’acquisto di ECOVACS DEEBOT X1 OMNI. Innanzitutto, il prezzo scenderà per la prima volta a soli 899,00€, una cifra molto conveniente per un dispositivo così tecnologico. Va sottolineato che il suo valore di mercato è di 1.499,00€, quindi si tratta di un’occasione unica. Nei prossimi paragrafi elencheremo tutti i motivi per cui non dovreste lasciarvi sfuggire questa offerta imperdibile.

Affidabilità del brand

Sappiamo quanto è importante affidarsi a un’azienda che si pone al vertice dell’innovazione, in particolare nel settore dei robot aspirapolvere, dove la parte tecnologica gioca un ruolo fondamentale. Con una reputazione consolidata nel tempo, Ecovacs si è affermato come uno dei principali produttori di robot aspirapolvere di fascia alta, spingendo costantemente i limiti della tecnologia per offrire prodotti eccezionali.

Dalle avanzate funzionalità di mappatura e navigazione ai potenti sistemi di aspirazione, Ecovacs solleva costantemente il livello, spesso lasciando i concorrenti a inseguire le ultime tecnologie. Il suo impegno nell’implementare le ultime novità nei prodotti assicura agli utenti la massima efficacia ed efficienza nella pulizia dei pavimenti.

Pulizia a mani libere

Quando si parla di robot aspirapolvere, spesso si sottolinea il fatto che l’elettrodomestico svuota automaticamente la polvere raccolta nell’apposito contenitore, evitando al proprietario di entrare in contatto con la polvere stessa. Con ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, questa caratteristica viene portata a un livello superiore, offrendo un’esperienza di pulizia davvero senza sforzo. Ciò è reso possibile da un sistema integrato nella stazione di ricarica, che consiste in un sacchetto sigillato monouso con una capacità di 3,2 litri. Durante le fasi di ricarica e di pulizia, il robot si occupa autonomamente di prelevare la polvere e gli allergeni, depositandoli in modo sicuro all’interno di questo pratico sacchetto. Grazie a questo sistema, nulla può fuoriuscire, assicurando una pulizia completa ed efficiente. Non solo potrete godere di un ambiente domestico pulito, ma sarete anche liberati dall’onere di svuotare manualmente il contenitore della polvere, risparmiando tempo prezioso e potendovi concentrare su altre attività. Questo processo può essere eseguito per un periodo fino a 60 giorni, dopodiché sarà necessario svuotare manualmente il sacchetto.

Attenzione ai dettagli

Le prestazioni di pulizia sono indubbiamente l’aspetto più importante da considerare in un robot aspirapolvere. Tuttavia, quando si desidera acquistare un modello di fascia alta, i più esigenti potrebbero attribuire una certa importanza anche al design. DEEBOT X1 OMNI di Ecovacs si distingue anche da questo punto di vista, in quanto è realizzato in collaborazione con la rinomata agenzia di design JACOB JENSEN DESIGN, che ha curato la parte estetica del robot in modo che si integri perfettamente nell’ambiente domestico. Ciò si traduce in linee pulite e minimaliste, che si sposano, come detto, con qualsiasi tipo di arredamento. Grazie a questa attenzione al design, DEEBOT X1 OMNI non solo eccelle nelle prestazioni di pulizia, ma si presenta anche come un elemento decorativo che aggiunge un tocco di stile alla casa.

Spazzole e panni per ogni tipo di sporco

Avrete sicuramente notato che DEEBOT X1 OMNI non è solo eccezionale nell’aspirazione, grazie alla sua potenza di 5000Pa, ma è anche un prezioso alleato per il lavaggio dei pavimenti. Dispone infatti di due panni che, grazie al meccanismo integrato nel robot, esercitano una pressione di 6N sul pavimento. Questa pressione combinata con i 180 giri al minuto di ciascun panno garantisce l’eliminazione di ogni tipo di macchia presente sulla superficie. E se vi preoccupate che queste macchie possano rimanere intrappolate nei panni, allora sarete sorpresi da DEEBOT X1 OMNI. Alla fine del ciclo di pulizia, il robot non solo svuota lo sporco appena raccolto, ma avvia anche un processo di lavaggio dedicato ai panni, lasciandoli puliti e pronti per la successiva pulizia. Il processo di lavaggio avviene con acqua calda, assicurando una rimozione dei cattivi odori praticamente perfetta.

Fotocamera RGB per il rilevamento di ostacoli

Quante volte vi siete imbattuti in robot aspirapolvere che svolgono efficacemente la pulizia, ma si bloccano ogni volta che incontrano un ostacolo sulla loro strada? Per risolvere questo problema, DEEBOT X1 OMNI è dotato di una fotocamera RGB avanzata con tecnologia TrueDetect 3D 2.0, progettata per riconoscere non solo oggetti come pantofole e scarpe, ma anche oggetti estremamente piccoli e sottili, come cavi e fili elettrodomestici. Ciò permette al robot di evitare qualsiasi intoppo durante il processo di pulizia, consentendo agli oggetti sparsi sul pavimento di rimanere al loro posto, mentre la zona circostante viene comunque pulita.

Inoltre, grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0, la mappatura della casa avviene in tempi record e la precisione nel rilevamento delle pareti è millimetrica. È possibile assegnare al robot il compito di lavare specifiche zone della casa o di evitare determinati punti, impostando tutto comodamente dall’applicazione dedicata.

Assistente vocale proprietario

Nonostante Alexa e Google Home siano gli assistenti vocali più diffusi, DEEBOT X1 OMNI si distingue per l’integrazione di YIKO, l’assistente vocale proprietario di Ecovacs. YIKO sfrutta l’intelligenza artificiale in modo significativo e supporta la localizzazione del suono, permettendo al robot di recarsi esattamente nel punto chiamato tramite la voce dell’utente. Immaginate di dire, ad esempio, “OK YIKO, pulisci qui”, e DEEBOT X1 OMNI si dirigerà immediatamente verso quella posizione specifica per iniziare la pulizia. L’integrazione di YIKO nell’assistente vocale Ecovacs aggiunge un livello di comodità e facilità d’uso al robot aspirapolvere, oltre a una serie di funzioni non accessibili da Alexa e Google Home, consentendo agli utenti di comunicare con il dispositivo in modo naturale e intuitivo.