Da anni, oramai, sono presenti numerose soluzioni per rendere più facili, e comode, le pulizie domestiche. La più celebre tra queste è, indubbiamente, quella di optare per un robot aspirapolvere che ci permetta di non dover più pensare alle tediose procedure di pulizia dei pavimenti della nostra casa.

Il mercato dei robot aspirapolvere, nell’ultimo decennio, è letteralmente esploso, proponendo soluzioni per tutte le tasche e che offrano sempre più caratteristiche da mettere a disposizione dell’utente finale. In questa fiumana di brand, modelli, opzioni e prezzi spicca un’azienda che ha saputo emergere grazie a una gamma di robot aspirapolvere in grado di garantire il giusto rapporto qualità prezzo e una qualità davvero difficile da eguagliare: stiamo parlando, ovviamente, di ECOVACS Robotics.

L’azienda con sede a Suzhou, non paga del successo ottenuto con il modello DEEBOT X1 OMNI, è pronta a lanciare sul mercato un nuovo robot aspirapolvere che siamo certi non avrà particolari difficoltà nel riuscire a imporsi, nuovamente, come punto di riferimento per il settore. DEEBOT X1e OMNI è il nome del nuovo prodotto di ECOVACS e il fatto che richiami in maniera netta il modello di punta dell’azienda non è scontato, in quanto questo nuovo robot aspirapolvere si presenta come una versione del top di gamma di ECOVACS pensata per far risparmiare circa 200€ rispetto al prezzo di listino della versione precedente.

Proprio in virtù di questo prezzo aggressivo, ECOVACS ha deciso di proporre un’offerta lancio che permetta a tutti i clienti di acquistare un DEEBOT X1e OMNI a soli 899€, risparmiando 400€ rispetto al prezzo di listino di 1299€.

Signore e signori, ecco a voi il DEEBOT X1e OMNI

Tornando a parlare del DEEBOT X1e OMNI, per chi non lo conoscesse, si tratta di un robot aspirapolvere tuttofare, in grado di svuotare automaticamente il capiente sacchetto da 3 litri per permettere all’utente di non dover pensare praticamente a nulla. DEEBOT X1e OMNI può coprire 420 metri quadrati di spazio e mappare interamente l’ambiente domestico grazie al sistema AIVI 3.0, il quale riesce a identificare in maniera molto naturale oltre 30 differenti tipologie di ostacoli (tappeti, cestini, cavi ma anche scarpe, calzini e oggetti di varia natura lasciati sul pavimento).

Il DEEBOT X1e OMNI, inoltre, si premura anche di lavare i pavimenti della casa dopo averli aspirati dalla polvere e, in maniera analoga a quanto accade al termine delle procedure di aspirazione, il robot si recherà nella stazione di ricarica per asciugare i panni utilizzati per il lavaggio, evitando l’arrivo di quegli spiacevoli cattivi odori generati dallo stagnamento dell’acqua sporca.

La qualità del lavaggio delle superfici è garantita dal sistema OZMO Turbo 2.0 che, grazie all’impiego di basi di lavaggio doppie e alla pressurizzazione della rotazione, offre una potenza tale da rimuovere anche lo sporco più ostinato.

E se giunti a questo punto vi state chiedendo in cosa differisca il DEEBOT X1e OMNI rispetto al fratello maggiore, possiamo dirvi che le uniche differenze sostanziali risiedono nell’assenza di una funzione di ricambio automatico dell’acqua e nell’utilizzo del sistema di mappatura AIVI 3.0 (meno avanzato rispetto all’AIVI 3D presente sul X1 OMNI). Delle mancanze che non vanno a inficiare assolutamente sulla qualità del robot, sulle sue caratteristiche di aspirazione, lavaggio e autonomia o sui suoi risultati di pulizia.

Proprio in merito all’autonomia, chiudiamo questa analisi del DEEBOT X1e OMNI dicendovi che il nuovo robot aspirapolvere di ECOVACS vanta un’autonomia di 4 ore e 20 minuti (260 minuti). Se questo numero vi sembra esagerato per un robot aspirapolvere, sappiate che l’azienda ha puntato sul garantire la pulizia completa di una superficie di circa 400 metri quadrati con il robot a piena carica, evitando così di dover alternare le fasi di pulizia ai comuni “pit stop” nella base di ricarica, situazione che con altri brand accade fin troppo frequentemente anche con superfici minori.

Un mare di offerte ECOVACS, fra accessori e Amazon Gift Card

Oltre all’ottima offerta per il lancio del DEEBOT X1e OMNI, ECOVACS va all-in e, insieme al nuovo robot aspirapolvere, offre sconti su diversi accessori. Innanzitutto, ai clienti che acquisteranno il prodotto nei primi 3 giorni (27, 28 e 29 gennaio) verrà offerta una gift card Amazon del valore di 50€. Per aggiudicarsi il regalo, i clienti dovranno contattare Ecovacs dopo aver effettuato l’ordine e l’azienda manderà in cambio l’ID della gift card.

Ma il vero pezzo da novanta è un altro: un set di accessori del valore di 115€. Il set include: un sacchetto adatto alla stazione di ricarica (che quindi può essere svuotato in automatico), il Deebot Buddy Kit (che comprende una spazzola principale, una spazzola laterale e altri accessori), l’ECOVACS DEEBOT Cleaning Solution (uno specifico detersivo per pavimenti da 1 litro) e un Mopping Pad (banalmente un mocio sostitutivo per il robot aspirapolvere).