El Salvador, sconti sulla benzina per chi utilizza il portafoglio criptografico di stato

Dopo l’annuncio della scorsa settimana della struttura di mining bitcoin alimentata dall’energia termica di un vulcano, il presidente di el Salvador, ha fatto sapere tramite il proprio account Twitter che gli utenti del portafoglio bitcoin Chivo saranno presto in grado di ottenere uno sconto sul costo della benzina quando vanno a fare il pieno.

Le linee guida per questo nuovo sconto non sono ancora del tutto chiare, ma Bukele ha affermato che un certo numero delle più grandi società di stazioni di servizio del Paese abbasserà il prezzo del gas per gallone di 0,20 dollari al gallone se un cliente utilizza l’applicazione del portafoglio Chivo per pagare. Ha anche condiviso alcune pubblicità che mostravano alcune delle stazioni di servizio partecipanti.

“La compagnia statale Chivo ha negoziato con le più grandi compagnie di stazioni di servizio del nostro Paese, quindi a partire da domani, queste stazioni di servizio venderanno ogni gallone di carburante a 0,20 dollari in meno a chi pagherà il pieno utilizzando il portafoglio digitale statale Chivo”.