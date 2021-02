Elettrodomestici: Hisense pronta a sfidare i colossi coreani con la nuova gamma 2021

Se nel settore TV, Hisense ci ha sorpreso con una gamma ampliata e novità interessanti, anche il settore elettrodomestici ha mantenuto lo stesso livello. La linea white goods rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello della società, ed un settore in cui Hisense è riuscita a ritagliarsi un ruolo di spicco. A permettere tutto ciò è stato un giusto mix tra design, qualità e prezzo che ha offerto ai clienti prodotti di alto livello ad un costo sempre molto competitivo. Tuttavia come ci ha spiegato Marco Muci, Product Manager della divisone White Goods, Hisense è pronta a compiere il grande passo andando a scontrarsi faccia a faccia con i colossi coreani.

Frigoriferi: raffreddamento omogeneo con Metal-Tech Cooling

Nelle categorie del freddo Hisense offre uno dei cataloghi più vasti, che andrà ulteriormente ad ampliarsi arrivando ad offrire 80 modelli di elettrodomestici. Le nuove proposte sposano materiali di pregio come l’acciaio inox, con tecnologie innovative come il Metal-Tech Cooling. Quest’ultima utilizza una lamiera metallica nel vano interno, al posto del tradizionale fondo in plastica, il quale permette un raffreddamento costante ed omogeneo in ogni parte del frigorifero. Estremamente comode sono invece le guide telescopiche per i cassetti, che ne semplificano l’apertura e la chiusura anche quando risultano pieni. Non manca, come ormai di consueto, la “Fresh Zone” dedicata alla conservazione di carne e pesce, che mantiene una temperatura dedicata ai cibi facilmente deperibili diversa rispetto al resto del frigorifero. Tra tutte spiccano in particolare due linee: la SkyLine e la Black Series.

La Skyline rappresenta il perfetto connubio tra tecnologia e design. Gli sportelli infatti presentano una superfice completamente piatta, a differenza del tradizionale disegno bombato che caratterizza questo tipo di elettrodomestico. Questo gli permette di coordinarsi perfettamente con lo stile moderno dell’arredamento, sempre più adottato in cucina. La Black Series invece raccoglie i modelli di maggiore prestigio della gamma, ma che come colorazione sfruttano la Black Inox, una veste completamente nera che non rinuncia al pregio della finitura in acciaio.

Forni: arriva il generatore di vapore e la pulizia con pirolisi

Ancor più interessante invece è stato l’approfondimento sui forni, nei quali ritroviamo novità tecnologiche, ma anche estetiche, davvero eccezionali. Partendo dalle seconde, abbiamo apprezzato molto la riduzione dell’altezza del cruscotto, che ha lasciato maggior spazio alla vista interna, molto spesso limitata. Anche il nuovo pannello semplifica l’utilizzo dell’elettrodomestico, grazie ad una manopola di navigazione che rende la selezione del programma più veloce. La retroilluminazione del display diventa blu, ma è sul fronte delle funzionalità che la serie premium diventa incredibile.

Innanzitutto il profilo ridotto ha permesso di espandere la cavità interna ad oltre 77 litri. Comoda l’aggiunta della connessione Wi-Fi che permette di gestire il forno anche da remoto, così come l’integrazione della cosiddetta frittura ad aria. Non avremo quindi bisogno di un secondo apparecchio dedicato unicamente alla frittura “light”, ma potremo utilizzare direttamente il forno a tale scopo. Non manca una funzione dedicata alla pizza, che permette di raggiungere una temperatura di ben 300 gradi. Chiude in bellezza la funzione pirolisi, che rende la pulizia del forno estremamente semplice. Per chi non lo sapesse, la tecnica della pirolisi permette al forno di incenerire qualsiasi residuo di cibo all’interno del forno. Al termine della procedura non rimane altro da fare che passare un panno umido per rimuovere la cenere, ed il forno tornerà come nuovo, senza alcuno sgradevole odore. Anche in questo caso, non mancherà la colorazione Black Inox, che caratterizzerà quindi tutta la gamma premium per i più attenti allo stile.

Non abbiamo ancora informazioni esatte su prezzi e disponibilità, le quali saranno condivise nelle prossime settimane.