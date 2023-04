Se avete necessità di cambiare alcuni dei vostri elettrodomestici o ne avete bisogno per una nuova casa, i prodotti Samsung sono un’ottima soluzione, anche smart, soprattutto con l’offerta proposta da Yeppon in questi giorni grazie ai super sconti fino al 40%!

Acquistando sullo store entro il 23 aprile, potrete portare a casa degli elettrodomestici di prima qualità a prezzi davvero imperdibili. Per questo, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione e di portare a casa tutto quello di cui avete bisogno quanto prima!

Da menzionare sicuramente la lavatrice Samsung Ai Control disponibile a soli 729,99€ invece di 999,99€. Questo elettrodomestico sfrutta la fantastica tecnologia Ecolavaggio che vi assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia!

Va dato spazio anche all’innovativa tecnologia QuickDrive che si occupa di ridurre i tempi di lavaggio fino al 50%, ottenendo un pulito impeccabile, senza rinunciare a delicatezza sui capi ed efficienza energetica. In questo modo, riduce il consumo di energia del 20% sui cicli veloci! Il nuovo cestello a doppio movimento QuickDrive, grazie ad un fondo con movimento autonomo, muove i capi in modo dinamico ottimizzando tutte le fasi del lavaggio. Inoltre è estremamente delicato sui tessuti più preziosi e fino al 75% più delicato sui capi di lana.

Per quanto riguarda le funzioni smart, la Samsung Ai Control utilizza l’Ai Weather che ottimizza ogni lavaggio. La funzione, infatti, si occupa di suggerire il programma ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne e voi, anche tramite app, potrete decidere cosa impostare. La feature si serve di 4 sensori per rilevare il peso della biancheria e calcolare la quantità d’acqua e detersivo ottimale. In più, il sensore di torbidità controlla il livello di sporco durante il lavaggio e, se necessario, aggiunge altro detersivo o aumenta il tempo di risciacquo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

