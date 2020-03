Elgato Key Light Air | Recensione

Se siete streamer, o volete registrare video per YouTube, o semplicemente volete allestire un piccolo set fotografico, uno degli elementi più importanti e difficili da gestire è l’illuminazione. Vi abbiamo già parlato in passato delle Keylight di Elgato che hanno proprio lo scopo di offrire una fonte d’illuminazione di qualità per queste situazioni, permettendo di regolare l’intensità e la temperatura della luce. Nel video qui sotto potete vedere la nostra recensione.

Le Key Light originali sono in grado di raggiungere una luminosità fino a 2800 lumen, si controllano facilmente tramite l’applicazione per smartphone, è possibile regolare la luminosità e la temperatura colore da un fascio caldo (2800 K) fino a una luce molto fredda (7000 K). La loro applicazione è molto specifica, poiché il supporto richiede di collegarle al bordo di una scrivania, e il prezzo di 200 euro circa non si può considerare basso.

Per coloro che cercano una soluzione più versatile e meno costosa, Elgato ora offre le Key Light Air. Il concetto è lo stesso, ma costano un po’ meno, circa 130 euro a lampada, offrono la metà della potenza (il pannello è essenzialmente grande la metà) e il gancio da scrivania è stato sostituito da un piedistallo classico.

L’asta telescopica a due sezioni limita l’estensione, che raggiunge comunque circa un metro di altezza, ed è lavorata per ospitare il filo di alimentazione. La testa, sferica, permette di orientare la lampada a piacimento.

Un interruttore posto sul retro del pannello gestisce l’accensione e il reset. Dovrete tuttavia usare l’applicazione “Control Center” di Elgato per accenderla e regolare intensità luminosa e temperatura. Peccato che manchi ancora l’integrazione con gli assistenti vocali, sarebbe interessante poter controllare accensione e caratteristiche tramite Alexa, ad esempio.

La potenza luminosa di 1400 lumen è sufficiente se il vostro obiettivo è utilizzarla durante sessioni di streaming o fare foto. Per registrare video fa il suo dovere se abbinata a un obiettivo luminoso, in caso contrario potrebbe essere insufficiente. La qualità della luce, intesa come uniformità, è ottima.

Verdetto

Le Key Light Air offrono luce di qualità, non differentemente rispetto alle originali Key Light. La potenza dimezzata le rende ugualmente idonee ad attività di streaming o fotografia per piccoli set. La presenza di un piedistallo migliora l’ergonomia poiché permette di posizionarle più facilmente ovunque ci sia una superficie.

Il prezzo di 130 euro è sicuramente più accettabile rispetto al costo delle Key Light classiche, ma non si può dire economico. Se fate streaming in maniera seria, valgono la spesa.

