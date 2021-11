Elon Musk critica ancora una volta le monete fiat

Elon Musk il multimiliardario patron di Tesla e SpaceX, è tornato a criticare le classiche valute legali “analogiche” emesse dai governi, utilizzando un’originale metafora informatica, in cui le monete fiat sono state paragonate ad antichi mainframe che eseguono cobol in modalità batch, in cui il governo può modificare il database di denaro ogni volta che vuole, ma che restano molto richiesti, nonostante la proliferazione del cloud computing. Elon Musk ha poi sottolineato quanto poco sappiano in realtà le persone comuni del denaro attuale e quanto sia obsoleto e manipolabile.

Questa in realtà non è la prima volta che Musk prende di mira il denaro fiat. L’eccentrico imprenditore, infatti, ha recentemente affermato che la criptovaluta ha valore a causa della sua immutabilità, al contrario delle valute controllate dal governo: “Sai, quando i governi non possono tenere la mano fuori dal barattolo dei biscotti e modificare il database dei soldi, probabilmente c’è un certo valore in questo”, aveva commentato tramite il proprio account Twitter.

Il più recente commento anti-fiat di Musk è stato visto come una pubblicità per le criptovalute. Il CEO di MicroStrategy Michael Saylor ha affermato che è necessario un libro mastro immutabile con una fornitura fissa, indicando bitcoin. “Se vogliamo sistemare il denaro dobbiamo concordare un unico libro mastro immutabile con un’offerta monetaria che è fissa per sempre”, ha scritto sul proprio profilo Twitter.