Elon Musk ha abbastanza dogecoins per portare l’uomo su Marte?

Nella comunità DOGE sono in moltissimi a sognare che dogecoin in futuro possa diventare la valuta ufficiale di Marte. Per questo Elon Musk, attualmente l’uomo più ricco del mondo, nonché uno dei più grandi possessori di dogecoin e, ovviamente, fautore della vita umana su Marte, non si è lasciato sfuggire l’occasione per una battuta che unisce entrambi gli argomenti.

Lo YouTuber di Dogecoin Matt Wallace si è infatti preso la briga di calcolare la fortuna di Elon Musk nell’equivalente DOGE. Con un patrimonio netto di 209,4 miliardi di dollari, il suo equivalente nella criptovaluta meme più popolare sarebbe secondo Wallace pari a circa 861 miliardi di DOGE. Lo YouTuber ha quindi commentato che questo corrisponderebbe a più del patrimonio netto di Warren Buffett (101,6 miliardi di dollari) e Bill Gates (132,4 miliardi di dollari) messi insieme.

A questo punto è entrato in gioco Elon Musk, rispondendo che spera che la sua attuale fortuna sia sufficiente a consentire la creazione di una colonia permanente sul pianeta rosso. Si ritiene infatti che il CEO di Tesla e Space X sia uno dei più grandi detentori di Dogecoin al mondo, anche se l’importo esatto non è mai stato reso pubblico.

Musk comunque è entusiasta di DOGE, tanto che recentemente ha anche sottolineato l’importanza del calo delle commissioni DOGE, collaborando anche con il team di Dogecoin su questo aspetto. All’inizio di questa settimana, ha poi anche sostenuto il tweet del co-fondatore di DOGE Billy Markus, in cui quest’ultimo esortava i membri della comunità Dogecoin a eseguire i nodi DOGE sui loro computer.