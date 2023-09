Sublime Systems, un’azienda all’avanguardia nel settore delle costruzioni sostenibili, ha raggiunto un traguardo epocale nella sua missione di rivoluzionare l’industria edilizia globale. Il loro innovativo prodotto, Sublime Cement, ha ottenuto la prestigiosa designazione ASTM C1157, uno standard fondamentale per il cemento idraulico.

Questo standard stabilisce rigorosi criteri per le proprietà chiave del cemento, tra cui la resistenza, la durabilità e la bassa tendenza a contrarsi e creparsi. Il conseguimento di questa designazione rappresenta un passo cruciale nell’adozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio nel settore delle costruzioni, consentendo al Sublime Cement di essere ampiamente utilizzato in conformità con i codici edilizi negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Secondo un comunicato stampa di Sublime Systems, la produzione di cemento è attualmente responsabile di una significativa fetta delle emissioni globali di CO2, contribuendo al 8% del totale. Queste emissioni sono il risultato del processo tradizionale che impiega forni alimentati da combustibili fossili per trasformare il calcare in calce.

Sublime Systems, tuttavia, ha introdotto un innovativo approccio elettrochimico, eliminando la necessità di tali forni e operando esclusivamente con energia rinnovabile. A differenza delle soluzioni “net-zero” esistenti, che si basano su compensazioni di carbonio, il processo di Sublime rappresenta una vera e propria riduzione delle emissioni, senza richiedere costose infrastrutture.

Secondo Leah Ellis, PhD, co-fondatrice e CEO di Sublime Systems: “Il nostro obiettivo è avere un impatto profondo e duraturo sulle emissioni globali di CO2. La designazione ASTM C1157 è una valida conferma dei nostri sforzi per integrare l’innovazione a basse emissioni di carbonio in materiali edilizi di alta qualità.”

Leah ha inoltre sottolineato l’importanza degli standard basati sulle prestazioni, come l’ASTM C1157, che mirano a risolvere questioni cruciali come la sicurezza e la riduzione delle emissioni di carbonio.

Per semplificare, come spiega Sublime Systems sul loro sito web, la produzione di cemento tradizionale richiede tipicamente enormi quantità di energia e produce un considerevole inquinamento. Circa la metà di questo inquinamento deriva dalla combustione di combustibili fossili per riscaldare un forno, noto come forno rotativo, a temperature estremamente elevate. L’altra metà è generata da una reazione chimica che si verifica all’interno del calcare, un ingrediente chiave nel cemento tradizionale, durante il processo di cottura in questo forno rovente.

La tecnologia di Sublime elimina entrambe queste fonti di inquinamento. L’azienda utilizza un processo elettrico in grado di creare cemento da determinati tipi di rocce, e rifiuti industriali, senza rilasciare emissioni nocive o richiedere l’uso di combustibili fossili.

La macchina di Sublime, conosciuta come elettrolizzatore, è composta da due componenti principali. Il primo componente estrae il calcio da specifici minerali, lasciando dietro di sé una sostanza chiamata silicato. Il secondo componente crea un ambiente in cui il calcio si trasforma in una sostanza solida nota come calce. Questi due componenti vengono quindi miscelati a basse temperature per produrre il prodotto finale: il Sublime Cement.

È importante notare che circa il 70% delle infrastrutture necessarie, per soddisfare le esigenze della crescente popolazione urbana mondiale entro il 2050, deve ancora essere costruito. In questo contesto, l’approccio a basse emissioni di carbonio promosso da Sublime diventa cruciale per bilanciare la necessità globale di infrastrutture con l’urgenza di ridurre le emissioni.

Jim Carreira, direttore tecnico di Boston Sand and Gravel, ha osservato: “La conformità di Sublime all’ASTM C1157 aumenta la fiducia del settore nel passare a materiali sostanzialmente decarbonizzati, senza compromettere le prestazioni.”

Sublime Systems è già in contatto con un’ampia gamma di potenziali acquirenti, tra cui fornitori di calcestruzzo pronto, architetti, ingegneri e agenzie governative. Con le prime colate sul campo previste per l’ultimo trimestre del 2023 e la messa in funzione dell’impianto commerciale inaugurale prevista per il 2025, l’azienda si sta preparando per assestare un colpo cruciale, alla costruzione sostenibile a livello globale.