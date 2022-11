Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato, con sconti pazzeschi in migliaia di prodotti che dureranno fino al 28 novembre. Sin dalle prime ore dall’inizio delle offerte vi abbiamo raccontato le migliori occasioni disponibili nella nostra rassegna stampa dedicata, mentre ora ci concentreremo su un prodotto in particolare: un epilatore a luce pulsata spettacolare, ora venduto a un prezzo stracciato.

Il Silk-expert Pro 5 di Braun è infatti attualmente disponibile a soli 349,99€ invece di 599,99€; si tratta di uno sconto del 42%, che vi farà risparmiare ben 250,00€ su questo fantastico epilatore a luce pulsata! Inoltre, è possibile pagarlo anche in 5 rate mensili da appena 70,00€, quindi l’offerta è davvero da non perdere.

Grazie al Silk-expert Pro 5 potrete godere di una riduzione permanente dei peli in qualunque parte del corpo in sole 4 settimane. Per 6 mesi non dovrete quindi più pensare a lamette, cerette e silk-epil, la vostra pelle sarà liscia come la seta nelle gambe, braccia, ascelle e zona bikini.

Il Silk-expert Pro 5 è l’epilatore a luce pulsata più efficiente, veloce e sicuro di Braun: la potenza viene adattata su una scala da 1 a 10 in base alla vostra tonalità di pelle 80 volte al secondo, mentre vengono emessi fino a 125 impulsi di luce al minuto. Riuscirete dunque a trattare tutta la parte inferiore delle gambe in meno di 5 minuti, per una seduta ancora più rapida che dall’estetista, ma con un risultato altrettanto potente.

Eseguendo un trattamento a settimana in appena 3 mesi potrete beneficiare di una riduzione dei peli fino al 74%, con un effetto che durerà circa 22 anni. Insomma, si tratta di un investimento che vi farà risparmiare tempo e soprattutto soldi, dato che non avrete più bisogno di depilarvi o recarvi dall’estetista per eseguire i trattamenti laser.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, invitandovi a completare l’acquisto il prima possibile dato che lo sconto durerà solo per pochi giorni, e le scorte potrebbero esaurire da un momento all’altro. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, il Black Friday è il momento perfetto per provarlo!

