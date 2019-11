ePrice rimborsa l’IVA con Halloween Prezzo Netto | Sconti su TV, computer e videogiochi

Tantissime offerte con il rimborso IVA del 22% su ePrice. Preparatevi a Black Friday e regali di Natale accumulando buoni sconto in anticipo!

Da oggi e fino al 3 novembre alle 23:59 ePrice ha lanciato una nuova iniziativa per i suoi clienti. In occasioni di Halloween infatti potrete effettuare degli acquisti su una selezione di prodotti e riceverete un rimborso IVA 22% da spendere in buoni*. Un’occasione ghiotta per accumulare dei buoni sconto da usare ad esempio nella settimana del Black Friday o in previsione dei Regali di Natale. La selezione dei prodotti è ampia e comprende TV e Audio Video, Computer, Climatizzatori, Piccoli Elettrodomesti, Videogiochi, Fotografia e le lampadine Philips Hue. Per alcuni di questi prodotti è anche presente uno sconto a tempo che varia da 2 a 4 giorni.

Qui di seguito alcuni dei prodotti in promozione più interessanti.

Top Offerte No IVA

*Regolamento Promozione

RIMBORSO 22% IVA SU UNA SELEZIONE DI PRODOTTI

Promozione valida fino alle 23:59 del 03/11/2019 su una selezione di prodotti venduti e spediti da ePRICE e visibili in questa pagina. Il cliente riceverà un Buono Sconto pari al valore dell’IVA dei prodotti promozionati acquistati con un medesimo ordine, pari quindi al 22% del prezzo imponibile al netto di IVA dei prodotti acquistati (ad esempio: prezzo prodotto €488, imponibile €400, IVA €88 Buono Sconto €88). Qualora il cliente acquisti, con un unico ordine, più prodotti promozionati verrà rilasciato un unico Buono Sconto (ad esempio, per un acquisto nel medesimo ordine di 1 TV a €400 e di 1 PC a €400 verrà erogato 1 solo Buono Sconto di importo pari ad €144,26). Il singolo Buono Sconto non potrà avere importo superiore ad €901,64. Per una spesa effettuata per i prodotti promozionati di valore complessivo uguale o superiore a €5.000 il Buono Sconto rilasciato sarà di importo pari ad €901,64. Il Buono Sconto sarà erogato per acquisti regolarmente evasi e per i quali non sarà stato esercitato il diritto di recesso, e verrà caricato automaticamente nell’area personale del cliente a partire dalle 00.01 del 09 dicembre 2019. Ciascun Buono Sconto sarà utilizzabile per singoli ordini, di uno o più prodotti venduti e spediti da ePRICE, di importo superiore a €199,00. Per ciascun ordine, di uno o più prodotti, sarà possibile utilizzare un solo Buono Sconto, i Buoni Sconto non saranno cumulabili tra di loro. I Buoni Sconto, non frazionabili, potranno essere utilizzati in un unico ordine fino alle 23:59 del 16 dicembre 2019. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali. L’iniziativa è diretta ai consumatori finali e alle Partita Iva.

Il calcolo del 22% verrà arrotondato al centesimo di Euro più vicino: se il numero della terza cifra decimale è inferiore a 5, la seconda cifra decimale rimarrà invariata (ad esempio, €1,264 diventa €1,26; ma se il terzo decimale è 5 o superiore, il secondo decimale deve essere arrotondato per eccesso, per esempio €1,265 diventa €1,27.

