ePrice Tech Days, più spendi e più risparmi, fino a 150€ di cashback

Vi segnaliamo che su ePrice sono da poco partiti i Tech Days, offerte che scontano a prezzi eccezionali tanti prodotti tecnologici: dai notebook ai PC desktop, fino alle smart TV di ultima generazione. Le offerte sono già disponibili e andranno avanti fino al 27 gennaio.

Fino a qui tutto regolare, se non fosse che ePrice ha deciso di fare di più tant’è che in base alla spesa raggiunta, il portale ci regalerà anche un buono sconto dal valore minimo di 50€, che andrà a salire in base alla spesa effettuata. Sostanzialmente più si più si spende e maggiore è il buono ricevuto secondo questo schema: con acquisti del valore totale di 499€ o superiore si riceverà un buono da 50€; per acquisti del valore totale di 999€ o più il buono sarà invece di 100€, mentre per acquisti uguali o superiori a 1499€ sarà di ben 150€!

I buoni sono spendibili solo ed esclusivamente sul sito ePrice, e saranno utilizzabili dal 24 al 29 febbraio 2020. Pochi giorni per spenderli, certo, ma considerate la bontà della promozione che non solo vi regalerà un buono sconto da spendere liberamente sui prodotti tech venduti dallo shop ePrice, ma che offre di per sé prodotti a prezzi davvero interessanti! Prodotti che, ovviamente, abbiamo selezionato per voi, cercando di proporvi gli sconti più rilevanti e da tenere d’occhio, seppur l’invito sia di tenere d’occhio la pagina completa dell’iniziativa, così da non perdervi neanche una delle straordinarie proposte del portale.

Infine, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutti gli sconti e le promozioni che il nostro team rintraccerà in rete. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte ePrice

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!