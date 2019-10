Ericsson inaugura una nuova sede a Milano con 340 specialisti

Ericsson ha un nuovo ufficio a Milano che ospita 340 specialisti che collaboreranno con l’ecosistema imprenditoriale e universitario lombardo.

Ericsson ieri ha inaugurato una nuova sede a Milano, esattamente presso il Lorenteggio Business Village. I nuovi uffici ospitano 340 professionisti e sono stati progettati per promuovere la condivisione e un ambiente di lavoro moderno e sostenibile. Non a caso aderisce anche al progetto nazionale di Smart Working. Introdotto ad inizio anno, prevede che i dipendenti possano lavorare da casa fino a 6 giorni al mese.

“Le recenti scelte di Ericsson fanno parte di un rinnovato percorso di ascolto delle persone. Lo Smart Working permette di conciliare maggiormente lavoro e vita privata, con un ritorno positivo sull’autonomia e sulla soddisfazione individuale”, ha sottolineato Laura Nocerino, Head of People di Ericsson in Italia. “Allo stesso tempo, riteniamo importante sensibilizzare colleghi e familiari sul tema della sostenibilità ambientale: da qui nasce il progetto di una plastic-free company, che lanciamo proprio qui a Milano”.

Lo stesso smart building di Lorenteggio è stato sviluppato secondo criteri di sostenibilità che hanno consentito di conseguire la certificazione internazionale LEED Silver (Leadership in Energy and Environmental Design).

Il nuovo ufficio diventerà un punto di riferimento per i progetti di collaborazione tra Ericsson e gli operatori mobili, università, aziende e startup del territorio. Insomma si consolida ulteriormente il rapporto con l’Italia: l’azienda è presente infatti dal 1928 e ha all’attivo 41 anni di attività di Ricerca & Sviluppo grazie ai tre centri di eccellenza mondiale di Genova, Pisa e Pagani.

Dall’anno 2000 sono stati oltre 600 i brevetti ottenuti dai circa 750 ricercatori italiani, protagonisti anche di diversi record mondiali. Le attività di ricerca e sviluppo rappresentano un settore al quale la società ha da sempre dedicato importanti risorse e investimenti: si parla di circa il 18% del fatturato globale nell’ultimo anno.

“L’inaugurazione della nuova sede di Milano è un momento importante nella storia centenaria di Ericsson in Italia. Vogliamo rendere la sede di Milano un punto di riferimento per i progetti di collaborazione tra Ericsson e l’ecosistema imprenditoriale e universitario lombardo, che costituisce uno dei principali motori di sviluppo del Paese. Grazie ad una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e a tre centri di ricerca e sviluppo, Ericsson contribuisce a rendere l’Italia uno dei Paesi più avanzati nello sviluppo e nell’implementazione del 5G in Europa e nel mondo”, ha commentato Emanuele Iannetti, Amministratore delegato di Ericsson in Italia.