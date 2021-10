Eseguire i nodi Dogecoin è fondamentale secondo Elon Musk

Il CEO di Tesla Elon Musk ha usato il proprio profilo Twitter per supportare il co-fondatore di Dogecoin Billy Markus nella suo tentativo di convincere i membri della community a gestire i propri nodi. Nel suo tweet, che ha ricevuto l’emoji del pollice in su dal multimiliardario statunitense, Markus ha infatti spiegato che i nodi sono importanti perché sono responsabili della convalida delle transazioni e del mantenimento dell’aggiornamento della blockchain.

“Volevo scrivere qualcosa di leggermente più sfumato sui nodi Dogecoin, quindi abbi pazienza con me. I nodi sono importanti. Mantengono la rete in movimento, convalidano le transazioni e mantengono aggiornata la blockchain. È bene aggiornare alla 1.14.4 che consentirà commissioni di transazione più basse”, si legge nel tweet.

I wanted to write something slightly more nuanced about Dogecoin Nodes, so bear with me.

Nodes are important. They keep the network moving, validate transactions, and keep the blockchain up to date. It’s good to update to 1.14.4 which will allow for lower transaction fees.

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) October 13, 2021