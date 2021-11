Ethereum a quota 8.000 dollari entro l’anno? Goldman Sachs ci crede!

La celebre banca d’investimento globale Goldman Sachs ha spiegato in una nota diffusa dall’amministratore delegato dei mercati globali della banca, Bernhard Rzymelka, che il prezzo di ethereum potrebbe raggiungere gli 8.000 dollari entro la fine dell’anno. La nota descrive che le criptovalute sono state scambiate in linea con il punto di pareggio dell’inflazione dal 2019.

Secondo gli analisti di Goldman “il contesto locale sembra favorevole per ethereum”. Gli analisti hanno poi aggiunto che il prezo “ha seguito i mercati dell’inflazione in modo particolarmente vicino, probabilmente riflettendo la natura prociclica come asset ‘basato sulla rete’. E l’ultimo picco nel punto di pareggio dell’inflazione suggerisce un rischio al rialzo se la relazione principale degli episodi recenti dovesse reggere.

Se la correlazione storica con l’inflazione dovesse persistere, allora il prezzo di ethereum potrebbe salire fino a 8.000 dollari nei prossimi due mesi, ha comunicato Goldman Sachs. La previsione dei prezzi ETH di Goldman è superiore a una recente previsione del panel di Finder.com di 50 specialisti fintech. Il portale di confronto dei prezzi ha aggiornato la previsione dei prezzi ethereum del panel la scorsa settimana, con un’aspettativa di 5.114 dollari entro la fine dell’anno, 15.364 entro il 2025 e 50.788 dollari entro il 2030.

Il prezzo di ETH è attualmente di 4.324,98 dollari e la sua capitalizzazione di mercato è di 511,16 miliardi di dollari. Ether ha raggiunto il massimo storico il 28 ottobre ed è salito del 5,5% negli ultimi sette giorni e del 30,7% negli ultimi 30 giorni. La banca d’investimento globale ha formalmente istituito un team di trading di criptovalute a maggio e ha lanciato il trading di derivati bitcoin nello stesso mese. A giugno, il capo delle risorse digitali della banca, Mathew McDermott, ha rivelato che Goldman Sachs prevede di offrire futures e opzioni di trading in ETH nei prossimi mesi.