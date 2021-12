Ethereum si sta consolidando dopo la corsa al rialzo

Ethereum è una piattaforma di elaborazione blockchain che consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate. Le applicazioni non sono gestite da alcuna autorità centralizzata, quindi i partecipanti alla piattaforma stessa sono l’autorità decisionale. La differenza tra bitcoin ed ethereum è enorme. Bitcoin, la criptovaluta più popolare al mondo, ha una capitalizzazione di mercato approssimativa di 926.329.061.559 dollari, mentre ethereum raggiunge i 476.995.686.237 dollari.

D’altra parte, il limite superiore del mining di BTC è di 21 milioni, mentre ETH ha un’offerta illimitata ma con un’offerta annua massima di 18 milioni. Attualmente, ETH ha un valore di circa 4011 dollari, consolidandosi nell’intervallo tra 3400 e 4500 dollari, il che significa che ora è intorno al livello di supporto. Se supera questo livello di supporto, il livello di supporto successivo sarà di 3100 dollari. C’è un grande divario tra questi due livelli.

Se si considera il grafico dei prezzi, il prezzo si muove lateralmente, quindi non è il momento migliore per investire. Se si considera il valore e il potenziale futuro della moneta, è possibile investire a lungo termine. Tuttavia, il grafico dei prezzi non mostra alcun segnale al rialzo o al ribasso. Poiché le azioni mondiali e le criptovalute sono in calo, ci si aspetta uno slancio al rialzo entro due settimane. Nel momento in cui mostrerà un certo slancio, converrà investire in esso. Ora è il momento di aspettare e studiare tutti i grafici.