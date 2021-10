Ethereum supererà quota 50.000 dollari entro il 2030?

Ethereum vale attualmente circa 4.200 dollari, con il massimo storico registrato la scorsa settimana a oltre 4.360 dollari. Secondo le previsioni del panel di esperti contattato da Finder, entro la fine dell’anno, il prezzo dell’ETH dovrebbe aumentare di circa il 21%. Ma non dicono cosa potrebbe accadere l’anno prossimo. Si tratta infatti di una previsione a breve termine, seguita da una per il lungo e lunghissimo termine, ma non per il medio termine.

A lungo termine, gli esperti di Finder affermano che il prezzo di Ethereum potrebbe triplicare nel prossimo ciclo, con un altro triplo aumento nel prossimo ciclo. Si tratta di cinque esperti a cui è stata chiesta una previsione per le prossime due settimane. Di questi, tre erano rialzisti, uno neutrale e uno ribassista nella settimana che inizia il 1 ° novembre. Il panel di esperti di criptovalute di Finder è composto da oltre quindici persone. A cinque di loro viene chiesto a rotazione se sono rialzisti, neutrali o ribassisti.

Nel complesso, il panel è stato ottimista in media dall’inizio di ottobre, anche se le previsioni più rialziste sono per la settimana che inizia l’8 novembre. Al professore associato dell’Università di East London, Iwa Salami, è stata chiesta una previsione di fine anno, in linea con le previsioni del panel, e la cifra emersa è stata di 5.000 dollari. Secondo Salami, le blockchain alternative a Ethereum non lo stanno ancora minacciando, quindi è probabile che mantenga il suo dominio per almeno un po’.

Altri esperti, tra cui il CEO di Cake DeFi Julian Hosp, il capo della blockchain di RealFevr Pedro Febrero e il co-fondatore di Origin Protocol Joshua Fraser, affermano che l’anno potrebbe concludersi con ETH vicino a 10.000 dollari, sulla base delle aspettative per potenziali sviluppi futuri del progetto.

Al contrario, i due esperti che non sono ottimisti sostengono che il prezzo finale del 2021 potrebbe essere in linea con quello attuale. A circa 4.000 dollari, o potrebbe anche scendere a 2.500 dollari. Altri hanno sostenuto che ETH potrebbe chiudere il 2021 a 3.000 dollari.

Per quanto riguarda il prezzo dell’ETH nei prossimi cicli, il tecnologo e futurista di Thomson Reuters, Joseph Raczynski, prevede 12.000 dollari entro il 2025, mentre Julian Hosp ritiene che varrà 15.000 dollari, salendo a 50.000 dollari entro il 2030. Il CEO di Coinmama, Sagi Bakshi, prevede addirittura 40.000 dollari entro il 2025 e 100.000 dollari entro il 2030, mentre il docente dell’Università di Brighton Paul Levy prevede che il prezzo raggiungerà 7.000 dollari entro il 2025 e 15.000 dollari entro il 2030.